عون يطالب بإعادة الهدوء إلى "خلدة".. والجيش يتوعد: سنطلق النار على كل مسلح

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، قوات الجيش، باتخاذ ”إجراءات فورية“ لإعادة الهدوء إلى منطقة خلدة، جنوب بيروت، فيما هدد الجيش بأنه سيطلق النار تجاه أي مسلح.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية، أن عون ”أعرب عن أسفه إزاء الأحداث الأمنية في خلدة“، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.

ونقلت ”فرانس برس“ عن مصدر أمني، قوله إن 5 أشخاص قتلوا بينهم 3 عناصر من حزب الله، في منطقة خلدة، الأحد، في ”كمين“ استهدف مشاركين في تشييع عنصر حزبي قتل السبت على خلفية ثأر.

واندلعت إثر ذلك، اشتباكات بين مؤيدي حزب الله وسكان المنطقة من العشائر العربية السنية، تسببت بسقوط عدد من الجرحى، وفق المصدر ذاته.

وطلب الرئيس عون من قيادة الجيش ”اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء إلى المنطقة، وتوقيف مطلقي النار، وسحب المسلحين، وتأمين تنقل المواطنين بأمان على الطريق الدولي“.

واعتبر عون أن ”الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة“، مشددا على أن ”المطلوب وأد الفتنة في المهد، ولا بد من تعاون جميع الأطراف تحقيقا لهذا الهدف“.

الجيش يتوعد

وتوعد الجيش في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، من أنه ”سيطلق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر“.

وكانت شبكة ”إل بي سي“ اللبنانية، قد أشارت في وقت سابق، بأن الجيش ”يعزز وجوده في مدينة خلدة“.

وقال الجيش في توضيحه لما حدث: ”في حوالي الساعة 16.30 (من يوم الأحد) وأثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، مما أدى إلى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين، وقد سارعت وحدات الجيش إلى الانتشار في المنطقة وتسيير الدوريات“.

ميقاتي يدعو لضبط النفس

وفي السياق، قالت ”الوكالة الوطنية للإعلام“ اللبنانية، إن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي تابع الأحداث الجارية في خلدة، والتي أوقعت عددا من القتلى والجرحى.

وأجرى ميقاتي اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي أكد أن ”الجيش سيعزز تواجده في المنطقة لضبط الوضع“.

ودعا ميقاتي أبناء المنطقة إلى ”الوعي وضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه“، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

حزب الله يطالب الجيش بالتدخل

وكان قد توفي، مساء يوم السبت، شاب يُدعى علي شبلي، المُقرب من حزب الله اللبناني، متأثرا بجراح إثر إصابته برصاص أثناء حفل زفاف في قصة ثأر تعود أحداثها لأكثر من عام.

وقالت وسائل إعلام محلية إن شخصا يعتقد أنه أحمد زاهر غصن، شقيق المتوفى في أحداث مدينة خلدة منذ حوالي العام، أقدم على إطلاق النار على علي شبلي صاحب ”سنتر شبلي“ في خلدة، وأصابه بطلقات عدة في صدره، حيث نقل إلى مستشفى سبلين، وما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، بيانا صادرا عن حزب الله، جاء فيه، أنه ”أثناء تشييع علي شبلي إلى مثواه الأخير في بلدة كونين الجنوبية، وعند وصول موكب الجنازة إلى منزل العائلة في منطقة خلدة، تعرض المشيعون إلى كمين مدبر وإلى إطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في المنطقة، مما أدى إلى مقتل اثنين من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى“.

وأضاف البيان أن ”قيادة الحزب تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية، وتطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع لإيقاف القتلة المجرمين واعتقالهم، تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة“.