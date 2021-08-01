بعد نفي طهران.. إسرائيل تعلن امتلاكها دليلا على مهاجمة إيران ناقلة نفط قبالة عُمان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن هناك دليلا يثبت تورط إيران بالهجوم على ناقلة نفط مشغلها رجل أعمال إسرائيلي قبالة عُمان قبل أيام، مهددا بأن بلاده تعرف كيف ترد.

وقال بينيت خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وفق ما نقل عنه بيان صادر عن مكتبه، وردا على نفي إيران أن تكون وراء الهجوم على الناقلة، ”الدليل الاستخباراتي موجود، ونتوقع أن يوضح المجتمع الدولي للنظام الإيراني، أنه ارتكب خطأ فادحا“، لافتا إلى أنه ”في أي حال، نحن نعرف كيف نرسل رسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة“.

وانتقد بينيت ”تهرّب الجمهورية الإسلامية الجبان من تحمل المسؤولية“، مشيرا إلى أنه يستطيع ”أن يؤكد أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة“، معتبرا أن ”سلوك إيران العدواني خطير ليس فقط على إسرائيل لكنه يضرّ أيضا بالمصالح العالمية وحرية الملاحة والتجارة الدولية“.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، أنه يريد أن يحيل إلى الأمم المتحدة قضية الهجوم على ناقلة نفط.

وكتب لبيد في تغريدة على ”تويتر“، الجمعة: ”أعطيت تعليمات للسفارات في واشنطن ولندن والأمم المتحدة لتعمل مع محادثيها الحكوميين، والوفود ذات الصلة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك“.

وقال لبيد إنه تحدث مع نظيره البريطاني دومينيك راب، مؤكدا ”ضرورة الرد بشدة على الهجوم على السفينة التي قتل فيها مواطن بريطاني“.

في المقابل، رفضت إيران في وقت سابق، الأحد، اتهامات إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي، ”على النظام الصهيوني وقف مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها“، مضيفا ”هذه ليست المرة الأولى التي يوجهون فيها مثل هذه الاتهامات المباشرة“، مشددا على أنها ”مدانة“.

وتعرضت ناقلة نفط يشغلها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، مساء الخميس، لهجوم في بحر العرب قبالة سلطنة عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة أحدهما روماني والثاني بريطاني.

وقالت زودياك ماريتايم المشغلة للسفينة اليابانية التي ترفع علم ليبيريا إن ”ميرسر ستريت كانت شمال المحيط الهندي عندما تعرضت للهجوم متوجهة من دار السلام في تنزانيا إلى الفجيرة في الإمارات، دون أي شحنة على متنها“.