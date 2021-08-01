حماس تعيد انتخاب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي

أكدت مصادر قيادية في حركة حماس بقطاع غزة، إعادة انتخاب إسماعيل هنية، رئيسًا للمكتب السياسي للحركة لدورة جديدة، وهي المرة الثانية له منذ انتخابه بالمنصب قبل خمس سنوات، خلفًا لخالد مشعل.

وقال عضو في المكتب السياسي لحركة حماس، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ ”إرم نيوز“، إن ”قيادة الحركة انتهت من انتخاباتها الداخلية، بانتخاب إسماعيل هنية، رئيسًا للمكتب السياسي، وإن الإعلان الرسمي عن تولي هنية للمنصب، سيكون خلال الساعات المقبلة“.

وأضاف أن ”المنافسة كانت محصورة بين إسماعيل هنية، وخالد مشعل، الذي اختير ليكون رئيسًا للمكتب السياسي في الخارج، وأن مشعل أكد لقيادة حركة حماس، أنه لا يرغب في تولي المنصب، وفضّل أن يواصل اسماعيل هنية، قيادة الحركة للسنوات المقبلة“.

وأوضح القيادي، أن ”حركة حماس ستصدر بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة، تعلن فيه عن انتخاب هنية رئيسًا للمكتب السياسي“، رافضًا الحديث عن ”إمكانية عودة اسماعيل هنية إلى قطاع غزة، بعد انتهاء انتخابات حركة حماس الداخلية، أو تحديد موعد لذلك“.

يشار إلى أن حركة حماس، بدأت قبل عدة أشهر، انتخاباتها الداخلية التي تجري كل خمس سنوات، وفق ما ينص القانون الداخلي للحركة، الذي يسمح لرئيس المكتب السياسي، بأن يشغل المنصب لدورتين متتاليتين، فيما يحق انتخابه لفترة ثالثة، بعد شغل المنصب من شخصية أخرى.

وفي وقت سابق، انتخبت حماس، خالد مشعل، رئيسًا لمكتبها السياسي في الخارج، وموسى أبو مرزوق، نائبًا له، في حين انتخب صالح العاروري، رئيسًا لإقليم الحركة بالضفة الغربية، في حين تم انتخاب يحيى السنوار، رئيسًا لحماس في قطاع غزة، وخليل الحية نائبًا له.

وانتخب إسماعيل هنية لأول مرة، رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس، عام 2016، وذلك خلفًا لخالد مشعل، حيث جاء انتخابه، بالتزامن مع تعديل حركة حماس لوثيقتها الداخلية، وإعلان قبولها بدولة فلسطينية مؤقتة على حدود 1967، الأمر الذي كان يرفضه الجيل المؤسس لحماس.

وغادر اسماعيل هنية قطاع غزة، في العام 2019، ولم يعد للقطاع منذ ذلك الحين، حيث يستقر بالوقت الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، وينتقل بين الحين والآخر إلى تركيا.