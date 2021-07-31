بسبب اشتباكات درعا.. الأردن يغلق معبر جابر الحدودي مع سوريا

أعلن الأردن، مساء اليوم السبت، إغلاق معبر جابر (نصيب) الحدودي مع سوريا، مؤقتًا، أمام حركة البضائع والركاب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، نقلا عن مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم السبت، أنه سيتم إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا بشكل مؤقت أمام حركة البضائع والركاب.

وأشار المسؤول، وفقًا للوكالة الرسمية، إلى أن الإغلاق جاء ”نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري“.

وأضاف المسؤول أن المعبر سيعاد فتحه ”حال توفرت الظروف الملائمة لذلك“.

وكانت الحكومة الأردنية أغلقت مركز حدود جابر في 12 آب/أغسطس العام الماضي، بعد ارتفاع كبير في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

وأعيد فتحه لاحقا مع اعتماد قيود تضمنت نظام نقل تبادلي للركاب والبضائع (باك تو باك)، والسماح لعدد محدد بـ150 شخصا يوميا من القادمين إلى الأردن بالعبور، بينما كان المغادرون والقادمون بحاجة إلى موافقة أردنية مسبقة.

ويوم الخميس الماضي، قالت الداخلية الأردنية إن معبر جابر (نصيب) الحدودي بين المملكة وسوريا سيبدأ التشغيل الكامل بدءا من صباح يوم غد الأحد.

ونقلت الوزارة، في بيان آنذاك، عن وزير الداخليّة مازن الفرّاية قوله إنّه ”بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارته لمركز حدود جابر في 8 تموز/يوليو الجاري، وبعد إجراء الترتيبات الميدانيّة الكاملة مع الجانب السّوري، سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للأول من آب التشغيل الكامل لمركز حدود جابر“.

وبينت الوزارة في بيانها أن الإجراءات الجديدة ستشمل إلغاء نظام النقل التّبادلي (back to back) للبضائع والركّاب، والسّماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السّوري والعودة منه، والسّماح بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيّات إلى سوريا دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الجانب الأردني.

وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضًا السمّاح لمركبات السفريات الخارجية بالعمل بين البلدين بمعدل 100 مركبة يوميّاً، والسّماح لحافلات الترانزيت القادمة من سوريا إلى المملكة العربية السعوديّة بالعبور شريطة التسجيل على منصّة (توكّلنا) الخاصّة بالجانب السعودي والمعتمدة لتلقّي مطاعيم كورونا.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن تكثفت الاتصالات مؤخرا بين الجانبين لحل أزمة الشاحنات العالقة بينهما؛ وذلك من أجل تسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين.

وقطع مسلحو المعارضة السورية بريف درعا الأوتوستراد الدولي دمشق- عمّان على بعد نحو 10 كم من معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وذلك بعد إعلان فتح المعبر من الجانب الأردني.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة ”الغد“ الأردنية عدم حدوث أي مشاكل مع السائقين الأردنيين على طريق أوتوستراد دمشق عمان الدولي.

ومعبر جابر (نصيب) هو المعبر الرئيس بين الأردن وسوريا، وشكل إغلاقه، قبل إعادة فتحه في خريف عام 2018، في نيسان/أبريل 2015 بسبب النزاع في سوريا، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة، التي سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها الشمالية عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجيا بسبب الحرب، التي اندلعت عام 2011.