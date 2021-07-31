إسرائيل تستعد لبناء جدار مزود بتكنولوجيا متطورة على الحدود مع لبنان

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية السبت، عن عزم إسرائيل بناء جدار فاصل على حدودها الشمالية مع لبنان، قريبا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ ، إن ”أعمال إقامة جدار على الحدود الشمالية وتحصين مبانٍ سكنية وعامة على بعد كيلومتر من الحدود مع لبنان، ستبدأ الأسبوع الجاري“.

وذكرت الهيئة أن ”إقامة الجدار تأتي بعد أن تم إقرار ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، من المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لخطة التحصين التي ستقيمها إسرائيل عند الحدود اللبنانية حوالي 850 مليون شيكل (نحو 263 مليون دولار).

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن الجدار الحدودي سيتم تزويده بوسائل تكنولوجية متطورة وكاميرات مراقبة.

وكان مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قد حذر في وقت سابق، من أن ”حرب لبنان الثالثة هي مسألة وقت وحسب“، وفق ما نقله موقع ”واللا“ الإسرائيلي.

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن ”هذا التهديد، يأتي على خلفية الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تواجهها الدولة اللبنانية، حيث تسعى إيران وحزب الله إلى توسيع سيطرتهما في لبنان“.

في السياق، أكد الجيش الإسرائيلي، أن قائمة أهدافه ضد حزب الله، في حال نشبت حرب على الجبهة الشمالية، زادت 20 ضعفا.

وحسب أمير برعام قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، ”إذا اندلعت حرب أخرى فسيدفع لبنان ثمنا أكبر، ورسالتنا إلى حزب الله في الحرب المقبلة، تتمثل في أن الحزب ستواجه جيشا أفضل تدريبا وأكثر فتكا وأكثر تصميما من أي وقت مضى“.

وبين برعام أن ”الجيش الإسرائيلي وضع آلاف الأهداف التابعة للحزب التي سيتم ضربها في حال اندلاع الحرب مع لبنان“.

ويمتلك حزب الله ”ترسانة من 130.000 إلى 150.000 من قذائف الهاون، فضلا عن صواريخ يبلغ مداها 200 كيلومتر، وصواريخ كروز، وصواريخ أرض-بحر، وطائرات دون طيار، وعدد قليل من الصواريخ الموجهة بدقة، وهذه الأخيرة تشكل مصدر قلق بالغ للجيش الإسرائيلي“، وفق ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت وسائل علام إسرائيلية مختلفة، بأنه في حالة اندلاع حرب، فإن الجيش الإسرائيلي يقدر بأن يطلق حزب الله 1000 إلى 3000 صاروخ كل يوم على الأقل في الأسبوع الأول من القتال.

وتعلن إسرائيل بين الحين والآخر أن متسللين دخلوا إلى أراضيها من الجنوب اللبناني، الذي يعد المعقل التقليدي لحزب الله اللبناني الشيعي.