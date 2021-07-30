قتلى وجرحى بهجوم انتحاري استهدف مجلس عزاء في العراق

قالت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، إن هجومًا إرهابيًا استهدف مجلس عزاء في منطقة يثرب، بمحافظة صلاح الدين، أوقع عددًا من الضحايا.

وأضافت في بيان مقتضب أن ”الهجوم وقع بمجلس عزاء بمنطقة البو جيلي ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا جرّاء هذا الحادث الإرهابي“، دون ذكر عدد الضحايا.

بدوره، ذكر ضابط في الشرطة لـ“إرم نيوز“ أن ”مجلس عزاءٍ كان مقامًا لإحدى الشخصيات، وعند اكتظاظ الناس، فجّر انتحاري كان يحمل حزامًا ناسفًا نفسه، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، وإصابة نحو 10 آخرين“.

وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ”الهجوم كان بمساندة عدد من عناصر داعش، الذين استخدموا قناصات ورشاشات، لإشغال الشرطة المحلية، عن الوصول إلى موقع الحادث“.

ولفت إلى أن ”الحصيلة مرجحة للارتفاع بسبب شدة الانفجار، والعدد الهائل للحضور“، مشيرًا إلى أن عددًا من المنتسبين في الأجهزة الأمنية، كانوا بين الحاضرين، لأن مجلس العزاء يعود لشخصية في السلك القضائي.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من المدينة، إن التفجير يحمل بصمات تنظيم داعش.

ويأتي هذا التفجير، بعد أيام على تفجير انتحاري، مماثل استهدف سوقًا شعبية في مدينة الصدر، شرق العاصمة بغداد، وأوقع أكثر من 100 شخص، بين قتيل وجريح، وهو ما أثار تساؤلات عن تنامي قوة تنظيم داعش، وإمكانية وصوله إلى مواقع حساسة، وارتكابه جرائم مختلفة.

وشهدت مدن في العراق، وسوريا، خلال الأسابيع الأخيرة، تحركات وعمليات لعناصر تنظيم داعش، تزامنت مع تحذيرات من تجميع التنظيم صفوفه من جديد في البلدين.

وفي العراق، بدا نشاط التنظيم الإرهابي، أشد وضوحًا، عبر استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، في مختلف محافظة البلاد، وتنفيذ عمليات اغتيال ضد منتسبين للقوات الأمنية، خاصة في محافظات غرب البلاد، وتفجير سيارات مفخخة في العاصمة بغداد، كما حصل في مدينة الصدر، في نيسان الماضي.

وأشارت صحيفة ”غارديان“ البريطانية، في تقرير نشرته مؤخرًا إلى محاولة مسلحي داعش العودة، عبر الهجوم على نقاط تفتيش أمنية، واغتيال قادة محليين في المدن العراقية، رغم بقاء مجموعات صغيرة من المقاتلين بين الجبال والوديان.

وأكدت، على لسان أحد زعماء القبائل، استغلال التنظيم الظروف الحالية لإعادة صفوفه بشكل أقوى، والتحرك لحشد المسلحين والموارد.