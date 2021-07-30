بعد لقائه قيس سعيد.. وزير الخارجية السعودي: الشأن الداخلي التونسي أمر سيادي

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وكتب الأمير فيصل بن فرحان على حسابه في ”تويتر“: ”تشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للرئيس قيس سعيد، وجددت موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار تونس، والوقوف بجانب كل ما يحقق الرفاه والازدهار للأشقاء في تونس“.

وأكد الوزير السعودي حرص بلاده على أمن واستقرار وازدهار تونس، ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

وزير خارجية #السعودية بعد لقاء الرئيس #قيس_سعيد: نحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي.. ونثق في قدرة القيادة التونسية على تجاوز هذه الظروف pic.twitter.com/Ew9xyKgrPp — إرم نيوز (@EremNews) July 30, 2021

بدورها، نقلت الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية في ”فيسبوك“ عن الوزير السعودي قوله إن ”المملكة العربية السعودية تحترم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وكلّ ما يتعلّق بالشأن الداخلي التونسي وتعُدّها أمرا سياديا“.

كما شدّد وزير الخارجية السعودي، على ”ثقة بلاده في قدرة القيادة التونسية على تجاوز هذا الظرف بما يحقق العيش الكريم والازدهار للشعب التونسي“.

وجدد الأمير فيصل بن فرحان، التأكيد على ”وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب تونس في كل ما يدعم أمنها واستقرارها وفي مواجهة التحديات التي تعترضها، كما دعا المجتمع الدولي إلى معاضدة جهود بلادنا في هذه الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة“.

وذكرت الرئاسة التونسية أن سعيد جدّد شكره للملك سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ”المدّ التضامني الأخوي النبيل مع بلادنا في مواجهة جائحة كورونا“، مؤكّدا أن ”الشعب التونسي لن ينسى أبدا هبّة المملكة العربية السعودية والتي تُرسّخ، مرة أخرى، مدى متانة وعمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين“.

كما أكّد الرئيس التونسي ”تمسّكه بتحمل أمانة ومسؤولية حماية الدولة التونسية والتصدي لكل محاولات ضربها وتفتيها“.

يذكر أن الأمير فيصل بن فرحان تلقى، الاثنين الماضي، اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي.

كما أكدت السعودية، الثلاثاء، وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، مشددة على ثقتها بالقيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف، ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف؛ لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.