بغداد ترفض اتهامات الاتحاد الأوروبي باستخدام مطارها لـ"الهجرة غير الشرعية"

أعربت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، عن رفضها اتهامات للاتحاد الأوروبي باستخدامها مطار بغداد للهجرة غير الشرعية.

ونفت الحكومة العراقية تشجيع مواطنيها على الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، عبر بلاروسيا (روسيا البيضاء)، معربة عن رفضها للاستفسار الموجه إليها من الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد طلب في وقت سابق من السلطات العراقية تبرير سبب استخدام مطار بغداد لنقل مهاجرين إلى بيلاروسيا، حيث ينتقلون بشكل غير قانوني إلى ليتوانيا.

وقالت مستشارية الأمن القومي العراقي في بيان إن ”العراق لا يشجع مواطنيه على الهجرة، ولكن بعض السياح العراقيين يتم التغرير بهم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية ويقررون الهجرة“.

وأضافت أن ”مطار بغداد الدولي مخصص للسفر الشرعي فقط، وحيث إن روسيا البيضاء تسمح شرعيا وقانونيا للسياح العراقيين بدخول أراضيها فلا يمكن للدولة العراقية أن تمنع مواطنيها من السفر إلى دولة بشكل شرعي، ولا تستطيع أي دولة في العالم أن تقوم بمنع مواطنيها من السفر بشكل شرعي“.

وأشارت إلى أن ”الرحلات المتجهة إلى روسيا البيضاء عبر مطار بغداد الدولي هي رحلات شرعية وقانونية ووصول السياح العراقيين إلى روسيا البيضاء أيضا شرعي وقانوني، ووجود فئة قليلة من العراقيين الذين يتم التغرير بهم لا يمكن أن يكون سببا في منع جميع العراقيين من السفر إلى روسيا البيضاء؛ لأن هذا سيكون قرارا غير قانوني ولا ينسجم مع الدستور العراقي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان“.

وأكد البيان أن ”العراق مستعد للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتمثلة بعصابات الهجرة غير الشرعية، وإلقاء القبض على أي مشتبه بارتكابه لهذه الجريمة ومحاكمته، ولكنه في نفس الوقت يرفض بشكل مطلق الاستفسار الموجه بهذه الطريقة من قبل المفوض الأوروبي لأن أساسه غير شرعي“.

وشدد على أنه ”لا يمكن للعراق أن يقبل أن تتهم مطاراته الدولية بإجراء رحلات جوية غير شرعية، فهذا اتهام مرفوض جملة وتفصيلا، وكان على المفوض الأوروبي الاستعانة ببعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد ليحصل من خلالها على أية إيضاحات مطلوبة من الحكومة العراقية على أن لا تشكل اتهاما مباشرا أو غير مباشر بالمشاركة في أية أعمال غير قانونية“.

وكان بوريل طلب، أمس الخميس، من السلطات العراقية تبرير سبب استخدام مطار بغداد لنقل مهاجرين إلى بيلاروسيا حيث ينتقلون بشكل غير قانوني إلى ليتوانيا.

وتحدث بوريل الثلاثاء مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ”حول طريقة التعامل مع العدد المتزايد من المواطنين العراقيين الذين يعبرون إلى ليتوانيا بشكل غير قانوني من بيلاروسيا“، وكتب في تغريدة: ”هذه مسألة تهم ليس فقط دولة عضو واحدة في الاتحاد الأوروبي بل الكتلة بكاملها، نحن نعتمد على دعم العراق“.

وقال جوزيب بوريل في مقابلة نشرتها الخميس صحيفة ”إل باييس“ الإسبانية: ”تم إنشاء مسار ينتقل من خلاله المهاجرون العراقيون بالطائرة من بغداد إلى مينسك، عاصمة بيلاروسيا، ثم بالحافلة إلى الحدود الليتوانية التي يعبرونها بشكل غير قانوني. هذا هو رد بيلاروسيا على العقوبات“، وأضاف: ”للأسف، يستخدم المهاجرون مجددا كسلاح“.

وتستعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية جديدة ”أشد“ ضد نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن العمل جار، وستقدم مقترحات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في 21 أيلول/ سبتمبر المقبل.