بعد "عودة الهدوء".. الحكومة الإسرائيلية تقر سلسلة تسهيلات لقطاع غزة

أقرت السلطات الإسرائيلية، الخميس، سلسلة من التسهيلات الجديدة إلى قطاع غزة، بعد عودة الهدوء على حدود القطاع.

وأكد مكتب منسق الأعمال الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، أنه ”وبعد سلسلة جلسات لتقييم الأوضاع، تقرر توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة من 6 إلى 12 ميلا بحريا، ابتداء من صباح الجمعة“.

وقال المكتب في بيان له، إنه ”سيتم السماح ، اعتبارا من الأحد المقبل، باستيراد المعدات والبضائع لصالح استمرار مشاريع المؤسسات الدولية في غزة في مجالات الغذاء والمياه والأدوية والثروة السمكية“.

كما قررت إسرائيل إلى جانب ذلك، الموافقة على استيراد المنتجات الكهربائية والزراعية من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وأضاف بيان مكتب منسق الأعمال الحكومية الإسرائيلية: ”سيكون من الممكن أيضا تصدير النفايات المعدنية من قطاع غزة إلى إسرائيل“.

وتابع أنه ”تقرر أيضا السماح للفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة بالانتقال إلى الخارج عبر معبر اللنبي، وفقا للمعايير المعتمدة، كما سيكون من الممكن إحضار 29 مركبة خاصة بقيت عند معبر إيريز منذ عملية حارس الأسوار، قبل شهرين“.

وأشار مكتب الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إلى أن ”الإجراءات المدنية التي يقرها المستوى السياسي مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني ​​في المنطقة“.

وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، إبلاغها شركات القطاع الخاص بقرار الحكومة الإسرائيلية بتصدير ”الخردة“، والسماح بدخول الأجهزة الكهربائية، ابتداء من يوم الإثنين المقبل.

وكانت إسرائيل قلصت، في وقت سابق، مساحة الصيد في قطاع غزة؛ في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، نحو الأراضي الزراعية في مدن الغلاف الإسرائيلية.

كما منعت إسرائيل إدخال الوقود المشغّل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة، في قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

ومنذ العملية العسكرية على قطاع غزة، قبل حوالي شهرين، تمارس إسرائيل ضغوطات كبيرة على حركة حماس التي تدير قطاع غزة، حيث ترفض لهذه اللحظة إدخال المواد اللازمة للإعمار، وتشترط ذلك بالتقدم بصفقة تبادل الأسرى، وهو ما ترفضه حماس.

وهددت الفصائل المسلحة في غزة، مرارا بعودة التصعيد إلى الواجهة من جديد، في حال استمرار الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية والبلاستيكية إلى القطاع.