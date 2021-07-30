"فورين بوليسي": العلاقة بين الأردن وإسرائيل أفضل مما تبدو

توترت العلاقات الأردنية الإسرائيلية بصورة كبيرة مع تصاعد الأحداث في الحرم القدسي، تماما مثلما حدث في أحداث سابقة، لكن تبقى الروابط قائمة ويظل سفراء الدولتين في عاصمتيهما، ما يوضح أن العلاقات بينهما أفضل مما تبدو، حسبما رأت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية.

علاقات رغم ”الإحباط“

وبحسب المجلة، لم تأسف عمان على رحيل بنيامين نتنياهو كرئيس لوزراء إسرائيل الشهر الماضي. وفي توضيح للشعور السائد في عمّان، قال وزير الإعلام الأردني السابق محمد المومني، إن ”أي رئيس وزراء إسرائيلي غير نتنياهو سيكون أفضل للأردن“.

ورفض العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرد على مكالمة هاتفية لنتنياهو عام 2015 وأخرى عام 2020، بسبب حالة الإحباط من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقالت المجلة، إنه ”بالرغم من أن الأردنيين غالبًا ما اعتبروا تصرفات نتنياهو استفزازية، حافظ العاهل الأردني على علاقات دبلوماسية وأمنية مع إسرائيل طوال فترة توليه السلطات الدستورية منذ 22 عاماً، بغض النظر عن رئيس الوزراء في إسرائيل، وبذلك، أعطى الأولوية للمصالح الوطنية الأردنية على السياسات القائمة على الشخصنة“.

وأضافت أن ”الملك عبد الله يظل حساسا تجاه العدد الكبير من السكان الفلسطينيين في المملكة الهاشمية وسياساتها، وهو عامل يمنع سلاما دافئا مع إسرائيل، لذا فقد وافق بدلا من ذلك على سلام بارد للحفاظ على ما يقرب من 1.5 مليار دولار من المساعدات الأمريكية السنوية، التي تتلقاها عمّان من المشرعين المؤيدين لإسرائيل في واشنطن، ما يبقي علاقة الأردن مع إسرائيل على مسار مستمر بصورة ما“.

”صفحة جديدة“

ورأت المجلة أنه ”من المؤكد أن هناك مؤشرات على تحسن العلاقات بين إسرائيل والأردن منذ الإطاحة بنتنياهو، وفي واحدة من أولى مبادراته كرئيس وزراء جديد لإسرائيل، وافق نفتالي بينيت على مضاعفة إمدادات المياه للمملكة الهاشمية، إحدى أكثر دول العالم جفافا“.

وأوضحت أنه ”في الـ29 من شهر حزيران/يونيو الماضي، قيل إن الملك عبدالله وبينيت التقيا في عمّان، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن البلدين اتفقا على فتح صفحة جديدة“في العلاقات الثنائية“.

وبحسب المجلة، ”تكبح سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين علاقات الملك عبدالله المحتملة مع بينيت، تماما كما حجّموا رؤساء الوزراء (الإسرائيليين) منذ توقيع الدولتين اتفاقية السلام في عام 1994، فبعد 5 أيام فقط من تولي بينيت رئاسة الوزراء، في الـ18 من شهر حزيران/يونيو الماضي، أدانت وزارة الخارجية الأردنية الانتهاكات الصارخة في المسجد الأقصى المبارك بعد أن أطلقت شرطة الاحتلال النار على المصلين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص، وفي اليوم نفسه الذي أعلنت فيه إسرائيل عن اتفاق المياه مع الأردن“.

واتهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إسرائيل بارتكاب ”جريمة حرب“ في حال شرعت حكومة بينيت في إجلاء الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وقالت المجلة إنه ”بعد أن وعد بينيت في الـ18 من شهر تموز/يوليو الجاري، بحماية حرية العبادة لليهود في الحرم القدسي الشريف والسماح لأكثر من 1600 يهودي بزيارة الموقع في يوم واحد، وهو ما لم يتعهد به نتنياهو أبداً خلال رئاسته للوزراء، وبخ الأردن إسرائيل لسماحها بما أسماه اقتحام المتطرفين، ثم تعهدت إسرائيل باحترام الدور الخاص للأردن في الإشراف على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس بموجب معاهدة 1994“.

وأشارت المجلة إلى أنه ”على عكس اجتماع الملك عبد الله مع قادة العالم الآخرين، رفض الأردن نشر صور من جلسته مع بينيت، وتم تأكيد الاجتماع فقط لوسائل الإعلام بعد شهر واحد، باللغة الإنجليزية ولشبكة (سي إن إن)“.

ورفضت عمّان أن ”تهنئ بينيت علنا على تشكيل حكومة جديدة، على عكس العديد من قادة العالم من روسيا إلى الهند، وعلى الرغم من بعض النوايا الحسنة الحديثة بين الملك عبدالله وبينيت، تظل بعض الفجوات كبيرة جدا بحيث لا تسمح بتحالف دافئ“.

تجنب الانتقادات

وأوضحت المجلة أنه ”مع ارتفاع معدل البطالة بين الأردنيين إلى ما يقرب من 25% بسبب جائحة كورونا، ومرور النظام الملكي بفترة من عدم الاستقرار بعد مؤامرة ”الفتنة“ في شهر نيسان/إبريل الماضي، التي شارك فيها الأمير حمزة بن الحسين، لا يبدو أن العاهل الأردني قادر على تحمل المزيد من الانتقادات العلنية، خاصة التسامح مع إسرائيل، وبدلا من ذلك، حاولت الحكومة الأردنية الابتعاد عن العديد من مشاكل بلاده من خلال إدانة ”الدولة اليهودية“، بحسب تعبير المجلة.

وعلى الرغم من أن الأردن يلجأ باستمرار إلى لغة فظة تجاه إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بوضع القدس، إلا أن خطاب التهديد لم يقترن في كثير من الأحيان بعمل حازم، وفي بعض الأحيان، سحبت المملكة الهاشمية سفيرها في تل أبيب مؤقتا للتشاور، لكن معاهدة السلام لعام 1994 صمدت وكذلك التعاون الاستخباراتي، حتى عندما صلى اليهود الإسرائيليون في الحرم القدسي.

وفي عام 2017، في عهد نتنياهو، أغضب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الأردنيين من خلال احتضان حارس إسرائيلي قتل مواطنين أردنيين اثنين في مقر السفارة الإسرائيلية في عمّان.

وفي شهر آذار/مارس الماضي، ألغى ولي العهد الأمير حسين زيارة للمسجد الأقصى في القدس، حيث اتهم الوزير الصفدي إسرائيل بتغيير ترتيبات سفر الأمير حسين وإعاقة حقوق الفلسطينيين في القدس للصلاة في الموقع المقدس، وهي حادثة اعتبرت إهانة شخصية للعائلة المالكة.

لكن حتى وسط هذه الخلافات، حافظ الأردن على علاقة عمل مع إسرائيل، وخلال الأشهر الأخيرة لنتنياهو في السلطة، كان لإسرائيل سفير في عمّان وكان للأردن سفير في تل أبيب، وهذا يعني أن الأردن يتمتع بعلاقات دبلوماسية أقوى مع إسرائيل مما تتمتع به تركيا، التي طردت السفير الإسرائيلي من أنقرة في عام 2018.