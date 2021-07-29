الحكومة الفلسطينية تصدر قرارا يمنع موظفيها من "التعبير عن الرأي"

أصدرت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، قرارا يمنع الموظفين من التعبير عن آرائهم.

واتخاذ هذا القرار يعني إلغاء مادة من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة للحكومة الفلسطينية، والتي تتيح للموظفين التعبير عن آرائهم.

ووفق ما ورد في جريدة ”الوقائع الفلسطينية“ الرسمية، والتي تنشر القرارات الرئاسية والحكومية، فإنه وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، فإنه تم إلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وبحسب المادة الثانية من القرار فإنه ”يُلغى كلّ ما يتعارض مع أحكام هذا القرار“، أما المادة الثالثة فقد أشارت إلى أنه ”على الجهات المختصّة كافة، كل في ما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره“.

وأثار القرار جدلا واسعا بين الفلسطينيين، حيث وجه صحفيون وكتاب انتقادات حادة للقرار مطالبين بإلغائه لتعارضه مع حرية الرأي والتعبير.

وقال الإعلامية، ريم العمري: ”مجلس الوزراء يصدر قرارا بإلغاء المادة 22 من مدونة السلوك للموظفين العموميين، والتي كانت تسمح بإبداء الموظف لرأيه، اسمها مادة حرية الرأي، علما أن الموظفين ليس لديهم نقابة أيضا بعد قرار سابق بإلغائها“.

وقال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، غسان جاد الله: ”القرار الذي أصدره مجلس الوزراء والخاص بمدونة السلوك هو قرار منزوع الأخلاق وفاقد لكل القيم“.

وأضاف: ”الفرمان الصادر عن مؤسسة يدعي من يقف على رأسها أنه يسهر على حرية الرأي والتعبير، هو بمثابة حلقة في سلسلة تحويل الموظف الحكومي من شريك في عملية البناء والتنمية إلى مجرد عبدٍ يأتمر بأوامر سادته، وكل ما يتوجب عليه فعله هو أن يصفق للحاكم ومواليه وحاشيتهم من الأبناء والأحفاد“.

وتابع: ”بهذا لن يستقيم حال هذا الوطن الذي يصر البعض على تحويله إلى إقطاعية خاصة بدلاً من مجتمع العدالة والحرية والكرامة“.

وفي السياق، أصدرت الحكومة الفلسطينية بيانا، أكدت فيه أن الهدف من إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك، هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“.

وأوضحت، أن ”كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير مجاف للحقيقة، مشددة على التزام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والقوانين والتشريعات الوطنية السارية“.

يذكر أن القرار جاء بعد مظاهرات شهدتها مدن الضفة الغربية؛ احتجاجا على مقتل الناشط المعارض نزار بنات.