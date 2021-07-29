موت عراقي تحت تعذيب الشرطة يفتح ملف "تشابه الأسماء"

فتحت واقعة وفاة الشاب العراقي، هشام محمد، تحت التعذيب على يد الشرطة المحلية في محافظة البصرة جنوب البلاد، ملف تشابه الأسماء في البلاد، الذي يحوي أعدادا هائلة من المطلوبين قضائيا، بدعاوى ”الإرهاب“ أو غيرها.

فعندما كان الشاب هشام محمد، عائدا من العاصمة بغداد، إلى محافظة البصرة، في الـ 25 من الشهر الجاري، أوقفته نقطة تفتيش على بوّابة مدينته (البصرة)، وطلبت منه البطاقة الشخصية، غير أن اسمه وجِد ضمن القائمة التي يحملها الضباط للبحث عن المطلوبين.

وقال أحد أقرباء الضحية الذي كان معه، إنه تم اقتياده برفقة هشام من قبل المفرزة الأمنية إلى مركز الشرطة، بداعي مرافقته لـ (مطلوب)، غير أنه بعد يومين من ”حفلات“ التعذيب، اتضح أن هشام غير معني بذلك لتشابه اسمه مع مطلوب للجهات الأمنية.

وأضاف في حديث أمام كاميرات وسائل الإعلام يوم الأربعاء ”أفرج القاضي عنّي، وبعد نحو ست ساعات أفرج عن هشام، الذي تعرض لتعذيب رهيب، حتى أن الضابط في أحد المواقف ركله، عندما طلب منه شربة ماء“.

تفاصيل صادمة عن تعذيب وقتل (هشام محمد هاشم) في مديرية مكافحة اجرام البصرة يرويها ابن عمه حسين الخزاعي لـNRT pic.twitter.com/jaFV4i1qQ3 — NRT عربية (@ArabicNrt) July 28, 2021



وفي يوم الـ27، تلقى ذوو الشاب هشام، اتصالا من مديرية مكافحة الإجرام، يفيد بالحضور لتسلم الشاب هشام، غير أنهم تسلموه في وضع صحي مأساوي، وهو ملفوف ببطانية، ليسرعوا به إلى المستشفى لإسعافه، غير أنه فارق الحياة، في منتصف الطريق، وفق رواية ذويه.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، فتح تحقيق بالحادثة، كما أعلن المحافظ أسعد العيداني، هو الآخر، تحقيقا في ما حصل.

وأعادت تلك الحادثة سريعا إلى الواجهة، ملف ”تشابه الأسماء“ المرعب لدى العراقيين، وسلطت الضوء على تلك الظاهرة، التي لم تتمكن أجهزة الأمن من إيجاد حل جذري لها، وتسببت على مدار السنوات الماضية، بضياع مستقبل الكثير من الأشخاص، الذين يُعتقلون، لتشابه أسمائهم، مع أسماء أشخاص آخرين مطلوبين.

ضربة حظ

ولدى نقاط التفتيش المقامة من قبل الشرطة العراقية، أو الأجهزة الأمنية الأخرى، قوائم متعددة، أو قاعدة بيانات على الحاسوب، بالأشخاص المطلوبين، سواء بجرائم ”الإرهاب“ أو الجرائم الجنائية، غير أن تلك اللوائح، تضم عادة الأسماء الثلاثية فقط، دون اسم الأم مثلا، أو محل السكن، وغيرهما من البيانات الأخرى، الفاصلة بين الأشخاص، وهو ما يجعل الأشخاص الذين تتطابق أسماؤهم مع أسماء المطلوبين، عُرضة، للاعتقال وقضاء شهور طويلة في السجون.

ضابط في وزارة الداخلية العراقية، قال إن ”تشابه الأسماء، أصبح مأزقا كبيرا، لدى الأجهزة الأمنية، بسبب غياب المعلومات الكافية عن المطلوبين، واعتماد الجهات المعنية، على الأسماء الثلاثية فقط، وهذا يعود ،في جزء منه، إلى عدم إمكانية استحصال معلومات إضافية عن الأشخاص، خاصة المطلوبين بجرائم الإرهاب، وهو ما يجعل المواطنين الأبرياء عرضة للاعتقال والمعاناة في السجون، لحين إثبات براءتهم“.

وأضاف الضابط العراقي، الذي رفض الإفصاح عن اسمه لـ“إرم نيوز“، أن ”السبب الأهم في ذلك، هو غياب الأجهزة الحديثة والتقنيات، وقواعد البيانات الضخمة، التي تعتمد أكبر قدر من المعلومات عن الأشخاص، فضلا عن وجود منتسبين لديهم نزعة تجارية، فيما يتعلق بالمشتبه في أسمائهم، حيث يحصلون من ذويهم على مبالغ مالية، بوعود الإفراج عنهم، وهذا حصل كثيرا“.

وتابع ”الحل يكمن في استحصال أكبر قدر ممكن من المعلومات، عن الأشخاص المستهدفين، وعدم اصطحاب المشتبه في أسمائهم إلى السجون، لحين التأكد من وضعهم، فعندما يدخل أحد الأشخاص إلى السجن، فهو قد سقط في الفخ الذي قد يدوم عدة أشهر، لحين خروجه، بسبب الروتين القاتل، وبطء المراسلات بين الجهات التنفيذية والقضائية“.

مأزق أمني

وينص قانون أصول المحاكمات العراقية رقم 23 لسنة 1971، المادة الـ93 على أن ورقة إلقاء القبض التي تحمل توقيع القاضي المختص يجب أن تتضمن 11 فقرة أو معلومة، مثل: (اسم المتهم، ولقبه، والعلامات الفارقة، ومحل إقامته ومهنته، ومحل سكنه، وتاريخ أمر القبض، وختم المحكمة المختصة)“.

كما ”يجب أن يطلع الشخص المطلوب على المذكرة، ومعاينة وجود الفقرات الـ11 القانونية“.

وشكل هذا الملف مأزقا على مدار السنوات الماضية، حتى أن رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، وافق على مقترحات قدمها وزير الداخلية حينذاك، قاسم الأعرجي تضمنت عدم تعميم مذكرات القبض إلا إذا كانت مشتملة على المعلومات التي نصت عليها المادة الـ93 من أصول المحاكمات الجزائية.

وما زالت حادثة فندق المنصور، ماثلة في أذهان العراقيين، عندما اقتادت الشرطة المحلية، عريسا من أحضان زوجته، إلى المخفر، لتشابه اسمه مع اسم شخص آخر مطلوب، وهو ما أثار ضجة واسعة حينذاك على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شفعت تلك الضجة للعريس، وسلطت الأضواء على حالته، ليُطلق سراحه لاحقا، بعد أن قضى ليلة الدخلة في مركز الشرطة.

ثورة في الآليات

وقال المحلل الأمني، كمال البياتي لـ ”إرم نيوز“، إن ”المسألة بحاجة إلى ثورة في آليات وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية، فما زالت تلك الأجهزة، تعتمد على وسائل استُحدثت في زمن السبعينيات والثمانينيات، دون إدخال أي تحديث على طبيعة أعمالهم، وهو ما يضع علامات استفهام على عمل تلك الأجهزة، وطريقة تعقبها للمطلوبين“.

وأضاف البياتي، أن ”جميع دول العالم، تعتمد على آلية واضحة، وسياق متبع يكاد يكون متشابها.. وعلى مسؤولي وزارة الداخلية، التعاقد مع شركات رصينة، لإنشاء نظام بيانات واسع، وتدريب الكوادر على سياق التعرف على الأشخاص، خاصة أن تلك المسائل ليس فيها صعوبات كبيرة، ويمكن وضع سياق لها، إن توفرت الإرادة الأمنية والسياسية“.