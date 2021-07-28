عبدالله بن زايد يؤكد دعم الإمارات الكامل لتونس

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، دعم بلاده الكامل لتونس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبدالله بن زايد مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، بحسب بيان نشره حساب مكتب وزير الخارجية الإماراتي على تويتر.

وقال عبدالله بن زايد خلال الاتصال، إن بلاده تعرب عن ”دعمها الكامل لتونس وتضامنها معها في مجابهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19“.

وأضاف البيان أن الجرندي أطلع بن زايد على آخر التطورات في تونس.

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي معالي عثمان الجرندي @OJerandi، حيث تم إطلاع سموه على آخر التطورات في تونس الشقيقة، كما عبر سموه عن ثقة و دعم دولة الإمارات الكامل لتونس وتضامنها معها في مجابهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19. — OFM (@OFMUAE) July 28, 2021

من جانبه، كتب وزير الخارجية التونسي، عبر حسابه في تويتر: ”تحادثت مع أخي ونظيري الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وأطلعته على الإجراءات التي اتخذها سيادة الرئيس استجابة للمطالب الشعبية بتصحيح المسار السياسي استنادا إلى الدستور“.

وأضاف عثمان الجرندي أن بن زايد ”أكد دعمه لتونس وشعبها في كل ما يضمن استقرارها وحسن سير مؤسساتها“.

ودخلت تونس في أزمة جديدة منذ الأحد الماضي، بعدما أقال الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي، وأمر بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما.

وأقال سعيد لاحقا، وزيري الدفاع والعدل، بالإضافة إلى سلسلة قرارات أخرى اتخذها تباعا.

وتأتي الأزمة في أعقاب جمود استمر على مدى شهور بين قيس سعيد ورئيس الوزراء المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، أثر سلبا على استجابة الحكومة لتفشي كورونا، لتزداد الوفيات جراء الوباء، وتسجل تونس أحد أعلى معدلات الوفيات، نسبة لعدد السكان على مستوى العالم.

وحذر سعيد، الاثنين الماضي، مما أسماه ”مخططا لجر البلاد نحو الفوضى والدم“، داعيا إلى الحذر من بعض الأطراف التي لم يذكرها بالاسم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها قيس سعيد، خلال لقاء جمعه بممثلي منظمات المجتمع المدني ضمن مشاورات أطلقها لبحث الأزمة السياسية غداة القرارات التي اتخذها بتجميد نشاط البرلمان.

وأكد الرئيس التونسي، في كلمته، أن ”الدولة قائمة ولا مجال للتعدي على الحقوق والحريات أو المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين“.

وطمأن سعيد الشعب التونسي قائلا: ”أطمئن التونسيين.. أطلب منهم عدم المواجهة في الشارع. هناك أناس تصطاد في الماء العكر“.

وأضاف: ”مؤسسات الدولة ستستمر لكن ليس بالشكل الذي هي عليه.. لسنا دعاة فوضى ولا خروج عن القانون ولا مس بحرمة أي كان.. الأمر يتعلق بتنظيم مؤقت للسلطات ريثما يزول الخطر الداهم“.