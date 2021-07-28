مباحثات بين مصر ولبنان لزيادة التعاون العسكري بين البلدين

التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، اليوم الأربعاء، العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .

وبحسب بيان للجيش المصري، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة المصرية، عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين القوات المسلحة المصرية واللبنانية، وتطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية .

من جانبه، أشاد قائد الجيش اللبناني بدور مصر الرائد في المنطقة، ودور القوات المسلحة المصرية في تطوير قدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر القومي.

وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الجيش اللبناني بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

والتقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين المصري واللبناني في ضوء علاقات التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

ويزور قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة من نظيره رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد.

وبحسب بيان مقتضب نشره الجيش اللبناني عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“، ‏أمس الثلاثاء، فقد ”غادر قائد الجيش العماد جوزيف عون متوجهًا إلى جمهورية مصر العربية حيث يلبي دعوة نظيره رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد“.

وأشار الجيش اللبناني، في بيانه، إلى أن لقاء عون وفريد، من المقرر أن ”يتمحور حول التعاون بين الجيشين، وسبل تعزيز دعم الجيش“.

وتأتي الزيارة في ظل الاضطرابات التي يشهدها لبنان مؤخرًا، وتصاعد الأزمات بشكل كبير، خاصة بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة الجديدة، وكُلف، يوم الإثنين، نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة.

وما تزال المشاورات قائمة من أجل انتشال لبنان من أزمته السياسية، والوصول إلى صيغة تمكنه من الخروج بتشكيلة جديدة للحكومة تحل مشاكل البلد المثقل بالأزمات.