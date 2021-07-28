موقع عبري: لقاء بين وزراء فلسطينيين وإسرائيليين في القدس

قال موقع ”واللا“ العبري، اليوم الأربعاء، إن وزراء إسرائيليين التقوا نظراءهم الفلسطينيين للمرة الأولى منذ أعوام، بعد ساعات من إعلان إسرائيل حزمة تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين.

وبحسب الموقع، فإن اللقاء الذي عقد في مدينة القدس المحتلة جمع وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروبيتس، ونظيرته الفلسطينية مي كيلة، فيما حضرت وزيرة حماية البيئة تمار نزدبيرج، مع نظيرها الفلسطيني.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن هذا اللقاء تم بمبادرة من عضو الكنيست عيساوي فريج، وبإيعاز من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، لافتًا إلى أنه يهدف لتجديد العلاقات في القضايا الاقتصادية والمدنية، وتشجيع وزراء الحكومة الجديدة على اللقاءات الثنائية مع الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلنت إسرائيل تقديم حزمة من التسهيلات الاقتصادية للفلسطينيين تتمثل في زيادة تصاريح العمل لآلاف العمال الفلسطينيين في عدد من المجالات.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية إنه“في إطار خطوة شاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فقد تم اتخاذ القرار بزيادة حصص العمال الفلسطينيين في إسرائيل“.

وأضاف:“ستتم زيادة الحصة في مجال الفندقة بألف عامل جديد، كما ستتم قريبًا زيادة حصة عمال البناء بـ15 ألف عامل جديد“، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، وستساهم كثيرًا في الاستقرار الأمني.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت قبل أيام إن الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قد يلتقيان قريبًا، وهو لقاء، في حال حدوثه سيكون الأول من نوعه منذ أعوام بعد توقف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكرت القناة ”13“ الإسرائيلية، أن هرتسوغ قد يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس قريبًا، بعد التطورات الأخيرة وفي ظل الحديث عن دفع أمريكي نحو عملية سياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وذكرت القناة ”12“ الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت رغبة للترويج لمبادرة حوار إسرائيلي فلسطيني كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية بين الطرفين.

وقالت القناة الإسرائيلية، إنه“من المتوقع أن يعمل هذا على تحسين الوضع في الأراضي الفلسطينية لكن تلك المطالب ستشكل صعوبة لتنفيذها بالنسبة إلى رئيس الحكومة نفتالي بينيت، والرئيس البديل يائير لابيد، ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد، وجدعون ساعر“.