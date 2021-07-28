تيار دحلان ينفي تشكيل حزب سياسي خارج حركة "فتح"

نفى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والذي يتزعمه القيادي في الحركة، محمد دحلان، الأنباء التي يجري تداولها بشأن اعتزامه تشكيل حزب سياسي، بعيدا عن حركة فتح، وذلك لحضور اجتماعات الفصائل الفلسطينية في مصر.

وقال عماد محسن، الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، إن ”ما جرى تداوله في وسائل الإعلام العربية، بخصوص تشكيل التيار لحزب سياسي، والمطالبة بالمشاركة في حوارات القاهرة، غير دقيق وعار عن الصحة“.

وأوضح محسن في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن ”التقارير التي تتحدث عن ذلك، تأتي في سياق الفبركات الإعلامية التي تلاحق التيار منذ البدايات“، متابعا: ”تلك الأنباء لا تحوي أي معلومة صحيحة“.

وشدد محسن، على أن تيار الإصلاح الديمقراطي، ومنذ البداية، حمل فكرة أنه جزء من حركة فتح، وأنه باقٍ فيها ويسعى لإصلاحها، متابعا: ”نؤكد أن فكرة الخروج من الحركة ومغادرتها لم تطرح سابقا، ولن تطرح مستقبلا“.

وفي وقت سابق، نفى تيار الإصلاح الديمقراطي، وجود مباحثات مع الرئيس الفلسطيني، ورئيس حركة فتح، محمود عباس، من أجل استعادة وحدة حركة فتح، ملقيا باللوم على عباس في إحباط كل المساعي الرامية لتوحيد الحركة.

وقال القيادي في التيار، ديمتري دلياني، إنه ”لا وجود لمحادثات بين التيار الذي يقوده القائد محمد دحلان، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس“، موضحا أن ”التيار يسعى دائما إلى إعادة الوحدة واللُحمة لحركة فتح من خلال تطبيق نظامها الداخلي، والتخلي عن الاستفراد في اتخاذ القرارات بعيدا عن الأطر التنظيمية الرسمية“.

وتابع: ”لكن التيار في مسعاه هذا، لم يجد لدى رئيس السلطة، محمود عباس، النية أو الرغبة لتحقيق ذلك لغاية الآن“، لافتا إلى أن ”يد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ستبقى ممدودة لجميع قواعد وكوادر وقيادات فتح الأبرياء من ممارسات السلطة، بهدف تحقيق وحدة الحركة، لإعادتها إلى مكانتها في قيادة الشعب الفلسطيني نحو الحرية والكرامة“.

وتعاني حركة فتح من انقسامات حادة، برزت وتفاقمت مؤخرا خلال التحضير للانتخابات التشريعية التي كان مقررا إجراؤها في مايو/أيار الماضي، قبل أن يتم إلغاؤها، حيث سجلت حركة فتح 3 قوائم انتخابية، إحداها باسم الحركة التي يرأسها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأخرى تتبع لعضو اللجنة المركزية في الحركة، الأسير مروان البرغوثي، وأخرى تتبع لتيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح، بقيادة النائب محمد دحلان.