ما سر الدعاية الروسية بشأن تقييد عمل سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفسير محتمل للموقف الروسي الجديد، إزاء التقارير الأخيرة عن التصدي للغارات التي تشنها مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي بشكل دوري ضد أهداف إيرانية في سوريا، والحديث عن تقييد عمل هذه المقاتلات وإمكانية اعتراضها في حال تسللت للمجال الجوي السوري، بوساطة الدفاعات الجوية الروسية.

وخلال الأيام الأخيرة تناقلت وسائل الإعلام بيانات صادرة عن وزارة الدفاع الروسية أو شخصيات عسكرية روسية رفيعة، تحدثت عن اعتراض صواريخ أطلقتها مقاتلات إسرائيلية، وحذرت من أن الدفاعات الروسية المنصوبة في سوريا ستعترض الصواريخ والمقاتلات الإسرائيلية؛ ما أحدث ضجة إعلامية في إسرائيل، رغم عدم التطرق للأمر على المستوى الرسمي.

سمعة السلاح الروسي

وذكر موقع Israel Defense المتخصص في الملفات العسكرية، يوم الثلاثاء، أن الضربات الإسرائيلية المتكررة على أهداف داخل سوريا ”دمرت سمعة الدفاعات الجوية الروسية المنصوبة هناك“، وقال إن هذا الأمر تسبب بـ“تساؤلات عديدة“ بشأن كفاءة السلاح الروسي وسط مخاوف كبيرة من تأثير الأمر على الصادرات الروسية.

ووفق الموقع، شهدت الأيام الأخيرة تقارير نشرتها وسائل إعلام روسية، تطرقت لاعتراض عدد من الهجمات الإسرائيلية على سوريا في الفترة الأخيرة، دون سند رسمي، معتبرة أن الهدف من هذه التقارير هو إعطاء انطباع بأن الدفاعات الجوية الروسية تنجح في اعتراض الصواريخ التي تملكها إسرائيل.

وذهب إلى أن أحد أسباب هذه الضجة، لا يتعلق بمسألة التواجد الإيراني في سوريا، أو أي ميليشيا مسلحة تقاتل هناك، ويعمل الجيش الإسرائيلي على استهدافها، إذ يتعلق الأمر بروسيا نفسها وبسمعتها على صعيد سوق السلاح الدولي.

ولفت إلى أن مبيعات السلاح الروسي مصدر أساس للعملة الصعبة بالنسبة للحكومة في موسكو، وتعد الأنظمة الدفاعية جزءا أساسيا من مبيعات السلاح في هذه المعادلة، مضيفا ”حين تقصف إسرائيل _دون عوائق_ أهدافا داخل سوريا على الرغم من النظم الدفاعية الروسية، فإن دولا عديدة حول العالم تنظر للأمر وتدرك أن النظم الروسية لا تعمل بفاعلية“.

مختبر أسلحة كبير

وشهدت السنوات الأخيرة العديد من التبريرات التي كانت تتسرب إلى وسائل الإعلام بشأن أسباب فشل النظم الروسية، منها أن من يشغلها هم ضباط سوريون، أو أن النظم الروسية لم تدخل بعد الخدمة الميدانية، لكن العديد من عملاء سوق السلاح الروسي يطرحون أسئلة عقب الحديث عن نشر نظم روسية متقدمة من طراز ”S-300“ على سبيل المثال، وكيفية نجاح المقاتلات الإسرائيلية في التغلب عليها دون إزعاج.

وتابع الموقع أن نظامي ”S-300“ أو ”S-400“ لم يثبتا في أي مكان آخر نجاحهما في اعتراض طائرة مقاتلة أو صاروخ، بينما يواصل الروس تطوير نظام ”S-500“ وسط دعاية كبيرة، لكنّ هناك شكوكا _حاليا_ بشأن القدرات الحقيقية لسلسلة الدفاعات الروسية.

الموقع رأى أن سوريا شكلت مختبر أسلحة كبيرا بالنسبة لروسيا، لدرجة أن تقارير روسية تحدثت عن اختبار قرابة 320 نوعا من الأسلحة الجديدة هناك، تشمل مروحيات ومقاتلات وصواريخ وذخائر وغيرها، مضيفا أن الأنظمة الدفاعية الروسية في سوريا اعتبرت نقطة ضعف، وتشكل فشلا في أعين عملاء السلاح الروسي.

ولا يقتصر الأمر على الدفاعات الجوية، فنظم الحرب الإلكترونية الروسية التي نصبت في سوريا تنجح أحيانا في تشويش البث الإسرائيلي والترددات الخاصة بالجيش الإسرائيلي، لكنها لم تنجح في التشويش على الذخائر الإسرائيلية والأمريكية لدرجة أن تتسبب في إفشال عملية عسكرية ما.

ومن ثم رأى الموقع أن ما نشره الإعلام الروسي حول تقييد عمل المقاتلات الإسرائيلية جاء ضمن محاولة روسية للحفاظ على سمعة الدفاعات الجوية من خلال تهديد إسرائيل.

لكنه رأى _أيضا_ أنه لو اندلعت حرب حقيقية بين جيش يعتمد على السلاح الروسي ضد آخر يعتمد على سلاح أمريكي أو أوروبي أو إسرائيلي سيواجه مشكلة.

إرضاء الجميع

الموقع تساءل ما إذا قررت روسيا تشغيل نظاميها الدفاعيين ”S-300“ أو ”S-400“ ضد المقاتلات الإسرائيلية مستقبلا، وقال إنه رغم أن الأمر محل شك، لكن هذين النظامين الروسيين لو أسقطا مقاتلة إسرائيلية، سيواجهان أيضا، ضربات من قبل الجيش الإسرائيلي.

ويعتقد الموقع أن خوف روسيا من فشل أنظمتها الدفاعية وتضرر المبيعات العسكرية سيمنعها من محاولة اعتراض مقاتلات إسرائيلية، لأن فشلها في سوريا سيعني _أيضا_ فشلا روسيّا إستراتيجيا أمام الولايات المتحدة وحلف الناتو، لو تبين أن السلاح الروسي غير فعال.

وختم بأن الروس سيواصلون بيع أسلحتهم والزعم بأنها قادرة على التصدي للغارات الإسرائيلية على سوريا دون تقديم دليل، وسوف يواصل الجيش الإسرائيلي عمله في سوريا دون أن يصرح بكلمة واحدة تتعلق بالنظم الدفاعية الروسية في سوريا، متوقعا أن تحافظ إسرائيل على الصمت في هذا الموضوع لإرضاء جميع الأطراف.