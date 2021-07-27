استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب نابلس

استشهد مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية، يوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن جنودا إسرائيليين قتلوا فلسطينيا في الضفة الغربية، وقال سكان محليون إنه لم تكن هناك اضطرابات لحظة إطلاق النار.

وأضافت الوزارة أن ”الارتباط المدني الفلسطيني يبلغ وزارة الصحة باستشهاد المواطن شادي عمر لطفي سليم، 41 عاما، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه“، عند مدخل بلدة بيتا، قرب مدينة نابلس.

وأفاد سكان محليون بأن القتيل سباك كان متجها إلى منزله بعد الانتهاء من عمله عندما قُتل بالرصاص.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن جنود الجيش الإسرائيلي احتجزوا جثمان شادي سليم، ونقلوه بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية، مشيرة إلى انتشار واسع للجنود الإسرائيليين في المنطقة.

ولم تذكر وكالة ”وفا“ الجهة التي نقل إليها الجثمان.

في المقابل، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني ”كان يحمل قضيبا حديديا، وتقدم بسرعة صوب القوات رغم إطلاقها أعيرة تحذيرية في الهواء“.

وأضافت المتحدثة: ”عندما واصل المشتبه به التقدم أطلق الضابط النار باتجاهه“، مشيرة إلى أنه سيتم التحقيق في الواقعة، بحسب ”رويترز“.

من جانبها، ذكرت وكالة ”معا“ الفلسطينية أن الشهيد كان يعمل مسؤولا عن ملف المياه في بلدية بيتا، لافتة إلى أن ”هذا هو الشهيد السابع الذي تقتله إسرائيل منذ أحداث إقامة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح“.

والوضع في محيط ”بيتا“ متوتر منذ مطلع أيار/ مايو الماضي، حين استقر مستوطنون إسرائيليون على جبل صبيح الواقع بالقرب من البلدة لتأسيس بؤرة ”إيفياتار“ الاستيطانية من دون أن يحصلوا على إذن من الحكومة الإسرائيلية.

وبعد أسابيع من التوترات، تم التوصل إلى اتفاق مع مستوطني ”إيفياتار“ الذين أخلوا المكان، لكنهم تركوا فيه منازلهم النقالة، وذلك ريثما تراجع وزارة الدفاع الإسرائيلية حقوق ملكية الأراضي.

وإذا قررت الوزارة أنه يمكن للمستوطنين الإقامة في هذا الموقع فقد يُسمح لهم بأن يؤسسوا هذه البؤرة الاستيطانية. وبالانتظار يسير الجيش الإسرائيلي دوريات منتظمة في المنطقة.

ورفضت بلدية ”بيتا“ التسوية التي تم التوصل إليها مع المستوطنين، مؤكدة أن ”التظاهرات والصدامات ستستمر.. طالما بقي المستوطنون على أراضينا“.

والضفة الغربية من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.

وتشهد الضفة أعمال عنف بين الحين والآخر منذ انهيار المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 2014.