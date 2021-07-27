ليبيا.. الكشف عن تفاصيل وملابسات مقتل "الكاني" في بنغازي

بعد الإعلان عن مقتل محمد الكاني اليوم الثلاثاء، الذي كان يتولى قيادة ”اللواء التاسع مشاة“، التابع لمدينة ترهونة، في مقر إقامته في منطقة بوعطني في مدينة بنغازي، أثيرت الأسئلة بشأن مقتله وتفاصيل وملابسات ذلك في المشهد الليبي.

وأشارت صحيفة المرصد الليبية، استنادا لمصادر عسكرية ليبية، إلى أن ”مفرزة من القوات المسلحة داهمت مقر إقامة محمد الكاني لاقتياده والتحقيق معه في شكاوى ودعاوى بشأن انتهاكات منسوبة له خلال السنوات الماضية، بعد عودته إلى البلاد قادما من رحلة علاج في الخارج“.

وأكدت الصحيفة أن ”العملية وملابساتها لم تكن نتيجة لتصفية.. إنما عملية قبض قاومها الكاني ومَن معه بإطلاق النار، قبل أن يصاب بعيار ناري أرداه قتيلا مع شخص آخر، بينما تم القبض على شخص ثالث مذكور في التحقيقات“.

وأوضحت أن ”أمر القبض عليه جاء بناءً على أوامر من المدعي العام العسكري، إضافة إلى مذكرات قبض وتحقيق صادرة عن النائب العام الليبي حيال جرائم يتهم المعني بارتكابها خلال حقب متعددة مابعد 2011“.

وأضافت أن ”عدة مواطنين مغيبين تطالب النيابة بالكشف عنهم، وتحديد مسؤولية الكاني عن هذا التغييب، كما أن عائلاتهم رفعت شكاوى ضده لمعرفة مصير ذويهم، ومنهم عائلات فيهم أشخاص داعمون للقوات المسلحة“.

وتابعت مصادر الصحيفة أن ”التحقيقات كشفت أن المعني متهم بجملة من الانتهاكات خلال فترة حرب 2019، في طرابلس مستغلا ستار القوات المسلحة، إلا أن الملف الأثقل كان خلال فترة تحالفه مع فتحي باشاغا وصلاح بادي في حرب 2018، وقبلها مع المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ، ثم انضمام مجموعته للحرس الرئاسي الذي شكله فائز السراج وتورطها في مجزرة ضد مقاتلين كانوا منسحبين من ورشفانة في 2017 وكانوا من المنتسبين للجبهة الشعبية وتمت تصفيتهم رميا بالرصاص وعددهم يفوق 30 شخصا“.

وكشفت أنه ”وخلال الأيام والساعات الماضية تم القبض على عدد من المتهمين بارتكاب جرائم في ترهونة أساءت لسمعة القوات المسلحة وحادت بها عن أهدافها“، مؤكدة أنه ”لا مجال للتستر على أي شخص تحت أي شعار كان، بينما تتجه البلاد إلى مرحلة مرتقبة من الاستقرار“.

وأوضحت الصحيفة أن ”المصادر العسكرية طمأنت العائلات المهجرة في المنطقة الشرقية، بأن أي سوء لن يمسسها بكاملها، في حال ثبت تورط فرد منها باتهام ما“.

وأعربت المصادر عن ”رفض القوات المسلحة الليبية إلباس هذه الانتهاكات لها“، معتبرة ذلك ”محاولة مفضوحة من قبل إعلام وتيارات وشخصيات بعينها، تحاول التنكر لارتباطها بمجموعة اللواء السابع والانتهاكات المنسوبة لها في ترهونة لمدة 8 سنوات مقابل سنة واحدة انضمت فيها مع القوات المسلحة“.