القيادي في "حماس" محمود الزهار يثير غضبًا واسعًا بعد "إهانة" منظمة التحرير الفلسطينية

أثار محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، غضبًا واسعًا، إثر تصريحات له هاجم بها منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة فتح.

وقال الزهار خلال تصريحاته إن“منظمة التحرير الفلسطينية أنشئت لتحرير فلسطين، لكن لا يتحدث أي أحد من أعضائها، ورئيسها محمود عباس، عن تحرير فلسطين“.

وأضاف أن“منظمة التحرير بنهجها الحالي المتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، ليست مشاركة للمقاومة في النصر، وهم كانوا يتمنون لغزة الهزيمة“، وفق زعمه.

من جانبه، ردَّ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، على تصريحات الزهار، واصفًا إياها بـ“هدية للاحتلال الإسرائيلي“.

وأكد مجدلاني، في حديث إذاعي لصوت فلسطين الرسمي، أن منظمة التحرير انتزعت شرعيتها من خلال تمثيل الشعب الفلسطيني على المستويين الدولي والعربي بنضالات، وتضحيات مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني، وليس من خلال التوسل للأطراف الإقليمية.

ووجه مجدلاني دعوة إلى من وصفهم بالعقلاء في حركة حماس لاحتواء الزهار، حيث وصفه بأنه مثير للجدل، والفتنة، والتوتر، في العلاقات الوطنية.

واعتبر مجدلاني أن الزهار بتصريحاته يدعو إلى بث الفرقة في صفوف الشعب الفلسطيني، على حد قوله.

ودعا قيادات حماس،“لإسكات الأصوات الشاذة داخلها للحفاظ على الأجواء الإيجابية التي خرجت منها“.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن“المنظمة التي قدمت مئات الآلاف من الشهداء والأسرى، وعلى رأسهم الراحل ياسر عرفات، لا تحتاج شهادة من الزهار أو غيره“.

وأضاف أن“تفوُّهات الزهار تشكل تجاوزًا للدم الفلسطيني، وتعكر صفو العلاقات الداخلية، ومنظمة التحرير ستبقى تدافع عن القضية الفلسطينية رغم كافة التحديات“، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.