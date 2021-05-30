مباحثات مصرية إسرائيلية لتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار ومراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى.

وجاءت تصريحات شكري خلال مباحثات مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، بقصر التحرير بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن المباحثات تأتي في إطار تواصل مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور بين البلدين والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل بحث كيفية الخروج من الجمود الحالي في مسار السلام، وسبل العمل على تسهيل عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل خلال المرحلة المُقبلة.

وبحسب بيان الخارجية، فقد أكد شكري خلال اللقاء على ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار عبر التوقف عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتير الأوضاع وتصعيد المواجهات، خاصة بالأراضي الفلسطينية، وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/5694819650589934

وشدد شكري على أهمية التحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مزيد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لخلق مناخ مواتٍ لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة وبنّاءة بين الجانبين بشكل عاجل، مع الامتناع عن أي إجراءات تُعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأعاد شكري التأكيد على موقف مصر الثابت من أن التوصل إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، والأمن والاستقرار المنشودين في المنطقة.

وقال شكري، إن القاهرة تواصل مساعيها واتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية؛ سعيا نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة وحق تقرير المصير.