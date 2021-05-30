وسط اشتعال قضية النائب العجارمة.. رئيس مجلس الأعيان الأردني يحذر من محاولات "زرع الفتنة"

حذر رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، مما وصفها جهات تحاول استغلال الأحداث وزرع الفتنة بين الأردنيين، وذلك وسط اشتعال قضية النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته.

جاء ذلك خلال لقاء الفايز فاعليات رسمية وشعبية، في محافظتي جرش وعجلون، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وأكد أن ”العشيرة أهم مكون سياسي واقتصادي واجتماعي في الوطن، ومصدر قوته واستمراريته في ظل قيادة الملك عبدالله الثاني“.

وأضاف أن ”هناك جهات تسعى إلى زرع الفتنة بين أبناء المجتمع الأردني، ما يؤكد أهمية تعزيز الجبهة الداخلية وتماسكها“.

وجاء تحذير الفايز وسط حالة من الاستنفار تشهدها الأوساط الأردنية على إثر قرار مجلس النواب تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة، وهو القرار الذي تبعه حشد عشائري من قبل الأخير تصدت له السلطات الأمنية.

وكان العجارمة قد اتهم السلطات بقطع الكهرباء قبل أسبوع بشكل متعمد عن كافة أرجاء المملكة ”لمنع زحف العشائر الأردنية نحو الحدود مع فلسطين“ أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يشتم مجلس النواب، وهو ما تسبب في تجميد عضويته.

وتسبب قرار تجميد عضوية النائب العجارمة بإثارة غضب مناصريه وناخبيه وقاعدته العشائرية، حيثُ شكل بعضهم خلال اليومين الماضيين تجمعات في محيط العاصمة عمان، إلا أن الأمن الأردني تعامل معها وفضها، بحسب ما تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي، مساء السبت، أخبارا تفيد باعتقال النائب العجارمة، وهو ما نفته وزارة الداخلية الأردنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ويتجمهر أنصار النائب العجارمة في منطقتي شارع المطار وناعور، منفذين محاولات لقطع طريق ناعور الذي يربط العاصمة عمان بمنطقة البحر الميت، وشارع المطار الحيوي الذي يربط العاصمة بمحافظات الجنوب.

وتدخلت قوات الأمن والدرك أكثر من مرة السبت، لمنع المحتجين من غلق الطرقات وإحراق الإطارات.

وظهر النائب المجمدة عضويته في مقطع فيديو أمام مناصريه مساء أمس، وهو يحمل السيف ويقسم على القرآن بالتزامه بـ“الجهاد المقدس“ قائلا بأنه مهدد بالتصفية الجسدية.