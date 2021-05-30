شملت مصير أسرى إسرائيل في غزة.. مباحثات بين نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اليوم الأحد، مباحثات مع وفد أمني مصري يترأسه رئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل، تطرقت إلى العلاقات الثنائية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وملف الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وفي وقت سابق اليوم وصل عباس كامل، والوفد المرافق له إلى إسرائيل، في جولة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهدف إلى تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وبحث ملف إعادة الإعمار.

وقال ناطق باسم نتنياهو سلسلة تغريدات على تويتر: ”استقبل رئيس الوزراء نتنياهو اليوم في مقر إقامته الرسمي في أورشليم رئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل الذي ترأس وفدا رفيع المستوى.. بحث رئيس الوزراء وكامل تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية“.

وأضاف: ”رحب رئيس الوزراء وكامل بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة“.

ورحب رئيس الوزراء والسيد كامل بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة. pic.twitter.com/qeQ0th7vsd — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 30, 2021

وتابع المتحدث: ”طرح رئيس الوزراء نتنياهو خلال اللقاء المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت، كما تم بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع“.

واختتم تغريداته قائلا: ”حضر اللقاء أيضا وزير الاستخبارات إيلي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، حيث عقد الأخير في وقت سابق من هذا اليوم لقاء مطولا مع رئيس المخابرات المصرية حول هذه القضايا بالذات“.