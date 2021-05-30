رئيس المخابرات المصرية يزور الأراضي الفلسطينية وإسرائيل

أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، أن رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل، سيصل إلى الضفة الغربية من أجل لقاء مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ في تغريدة له على تويتر: ”عباس كامل يصل اليوم إلى فلسطين للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول آخر المستجدات، بعد العدوان الأخير على شعبنا وتداعياته، وبحث ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها، وكذلك ملف إعادة إعمار غزة، والحوار الفلسطيني الوطني“.

معالي الاخ عباس كامل يصل اليوم الى فلسطين للتشاور مع القياده الفلسطينية حول اخر المستجدات بعد العدوان الاخير على شعبنا وتداعياته، وبحث ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها وكذلك ملف اعادة اعمار غزة ، والحوار الفلسطيني الوطني . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 30, 2021

ومن المقرر أن يزور رئيس المخابرات العامة المصرية أيضا القطاع، حيث وصل وفد أمني كبير أمس إلى غزة لترتيب الزيارة، كما سيتوجه إلى إسرائيل، في إطار الجهود المصرية لتثبيت الهدنة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن ”رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل، سيصل اليوم إلى إسرائيل، وسيعقد عدداً من الاجتماعات، بما في ذلك مع رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي ووزير الاستخبارات الموساد“.

وتجري مصر مباحثات لمحاولة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، كخطوة على طريق تهدئة أطول، فضلا عن ملف إعادة إعمار القطاع.