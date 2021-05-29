بعد تجميد عضويته البرلمانية.. تطورات جديدة في قضية النائب الأردني أسامة العجارمة

طرأت تطورات جديدة على قضية النائب الأردني أسامة العجارمة، التي تفاقمت بعد تجميد عضويته في البرلمان منذُ أيام، إثر اتهامه السلطات بقطع الكهرباء قبل أسبوع بشكل متعمد، وذلك بعد أن انقطع التيار الكهربائي عن مناطق المملكة كافة لساعات.

وقبل أكثر من أسبوع، اتهم النائب الأردني في جلسة عامة لمجلس النواب سلطات بلاده بقطع الكهرباء بشكل متعمد عن مناطق المملكة كافة؛ لمنع الحشود الشعبية من إكمال فعاليتها بالوصول إلى الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدت تصريحات النائب العجارمة خلال الجلسة إلى مشادات مع رئيس المجلس المحامي عبدالمنعم العودات وبعض أعضاء المجلس، ليطلق بعدها النائب العجارمة عبارات وصفت بأنها تسيء لمجلس النواب وتمس هيبته.

ولاحقًا عقد مجلس النواب جلسة طارئة، وافق خلالها على قرار اللجنة القانونية القاضي بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عامًا واحدًا، وحرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس، وقطع جميع مخصصاته خلال فترة التجميد.

وصوّت 91 نائبًا بالموافقة على تجميد عضوية النائب العجارمة من أصل 103 نواب حضروا الجلسة الطارئة؛ بسبب ما اعتبروه إساءة من العجارمة لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس.

وتسبب قرار تجميد عضوية النائب العجارمة بإثارة غضب مناصريه وناخبيه وقاعدته العشائرية، حيثُ شكل بعضهم خلال اليومين الماضيين تجمعات في محيط العاصمة عمّان، إلا أن الأمن الأردني تعامل معها وفضها، بحسب ما تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي، مساء يوم السبت، أخبارًا تفيد باعتقال النائب العجارمة، وهو ما نفته وزارة الداخلية الأردنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال مصدر مسؤول في الداخلية إن النائب أسامة العجارمة غير موقوف لدى أية جهة من الأجهزة الأمنية.

وأضاف في البيان أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع غير صحيح، داعيًا وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وبعد بيان الداخلية بوقت قصير، قال موقع ”مدار الساعة“ المحلي، نقلًا عن مصدر لم يسمه، إن النائب العجارمة حضر عند الساعة التاسعة من مساء يوم السبت إلى منزل صديقه (هـ.ف)، دون ذكر المزيد من التفاصيل.