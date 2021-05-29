مدعية الجنائية الدولية تطالب الخرطوم بتسليم المطلوبين "بأسرع ما يكون"

طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، يوم السبت، بتسليم المطلوبين السودانيين لدى المحكمة ”بأسرع ما يكون“.

وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، عقب لقائه بنسودا التي تزور الخرطوم قبل انتهاء تكليفها بأيام، إنه ”على الحكومة الإسراع بتسليم أحمد هارون بحكم ارتباط ملفه بملف علي عبد الرحمن (المعروف باسم كوشيب)“.

وأضاف أن أبرز اهتمامات بنسودا هذه المرة هو تسليم المطلوبين في سجن كوبر بأسرع ما يكون.

وهارون، المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية ضمن 5 آخرين على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، شغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في عهد البشير، وحاكما على ولايات شمال وجنوب كردفان.

والأسبوع الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن المطلوبين السودانيين للمثول أمامها 5 من قادة نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وليس 51 شخصا، وقالت إن قائمة المطلوبين لديها تشمل فقط الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ونائبه في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي عبد الله بندة، بجانب علي عبد الرحمن ”كوشيب“.



ومثل ”كوشيب“ أمام المحكمة الجنائية في لاهاي، الاثنين الماضي، في جلسة وجهت له فيها 31 تهمة تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2009 الرئيس السابق عمر البشير على رأس قائمة من 5 أشخاص بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في الإقليم.

وأحالت ”الجنائية“ في العام 2010 ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه مع المحكمة.

ورفض البشير حتى سقوطه في أبريل/ نيسان من العام 2019 التعاون مع المحكمة الجنائية، لكن الحكومة الانتقالية التي تدير البلاد الآن أعلنت تعاونها الكامل مع المحكمة لمحاكمة المتهمين المعتقلين منذ الإطاحة بحكم البشير.