"الجهاد الإسلامي" ترفع صورا لقاسم سليماني خلال عرض عسكري في غزة (فيديو)

رفع عناصر من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم السبت، في قطاع غزة، صورا لقائد ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد، مطلع العام الماضي.

وأظهرت لقطات لحفل تخلله عرض عسكري أقامته حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري في قطاع غزة، مساء السبت، بمناسبة ما تصفه بـ“الانتصار“ في المواجهة العسكرية التي شهدها القطاع مؤخراً مع إسرائيل، رفع صور لقاسم سليماني.

وكرر ”أبو حمزة“، الناطق باسم ”سرايا القدس“ الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، شكره لإيران على ”دعمها بكل الخبرات اللازمة“، بحسب وصفه.

كيف لمسلم سُني يُجاهد في سبيل الله ويحرر ارضه من اليهود ، يرفع صورة مجوسي سفك دماء اطفال في سوريا والعراق فوق هاذا رافضي يطعن في ام المؤمنين ويسب صحابة رسول الله انتصاراتك ياحماس بِليها واشربي ميتها دام هاذي فعايلكم #قاسم_سليماني #حماس pic.twitter.com/WaBbLX6uAX — 𝑨𝑩𝑶 𝑫𝑨𝑯𝑴 (@vv88j) May 29, 2021

وقال في كلمته خلال المهرجان: ”نوجه شكرنا لشعوبنا العربية والإسلامية، وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران التي جادت في رفدنا بأسباب القوة المادية والفنية“.

وأضاف أن ”إيران تواصلت مع قيادتنا السياسية والعسكرية أثناء المعركة بما يعزز صمود شعبنا“، على حد قوله.

وشارك آلاف المسلحين في العرض العسكري الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المقربة من إيران، تخلله عرض لمختلف أنواع الأسلحة.

وعلق مغرد باسم أبو داهم على تويتر بشأن رفع صور لسليماني قائلا: كيف لمسلم سُني يُجاهد في سبيل الله ويحرر أرضه من اليهود، يرفع صورة مجوسي سفك دماء أطفال في سوريا والعراق، فوق هذا رافضي يطعن في أم المؤمنين ويسب صحابة رسول الله.. انتصاراتك يا حماس بِليها واشربي ميتها دام هاذي فعايلكم“.

وسبق أن أثارت حادثة تعليق صور لقاسم سليماني في مدينة غزة جدلاً واسعاً، قبل أشهر قليلة، حيث أقدم أحد الفلسطينيين على تمزيقها، قبل أن تعتقله أجهزة أمن حماس في غزة.