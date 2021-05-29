نفى الإفراج عن قيادي في الحشد.. وزير الدفاع العراقي يوجه تحذيرا للميليشيات المسلحة

نفى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم السبت، إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، المعتقل على خلفية اغتيال الناشط في الاحتجاجات إيهاب الوزني، محذرا الميليشيات المسلحة من التصعيد.

وسادت حالة من التوتر، الأربعاء الماضي، في بغداد، عقب اعتقال مصلح، حيث طوقت قوة من الفصائل المسلحة المنطقة الخضراء، وسط بغداد؛ بهدف الضغط على الحكومة لإطلاق سراح مصلح.

وقلل ”عناد“، في تصريحات أوردها موقع راديو ”المربد“ المحلي، من قوة فصائل الحشد الشعبي التي ظهرت في شوارع بغداد مقارنة بالقوات النظامية، وتساءل: ”كيف لـ40 آلية غير مدرعة تحمل مجاميع من الأفراد، أن تقف أمام جيش يمتلك من القدرات ما يؤهله لمحاربة دولة؟“.

وقال الوزير العراقي: ”نحن نرفض استخدام ثقافة لي الأذرع، خاصة وأن الفصائل المسلحة لا تستطيع إخافة دولة أو جيش“.

وأضاف أن ”قدرات الدولة حاليا تفوق قدرة النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي“، لافتا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة، يشدد دائماً على ضرورة الاحتواء، وعدم إراقة الدماء، لكن البعض يفسر سكوت الدولة خوفا، إلا أن تغليب مصلحة البلد هي الأولى“.

وأضاف أن هذا التوتر يصبح خطيراً في حالة حدوث قتال ما بين القوات المسلحة التابعة للدولة والحشد الشعبي التابع للدولة أيضا، فالبلد لا يحتمل المزيد من الشهداء والجرحى“، داعياً إلى ”عدم تكرار ما جرى مرة أخرى.

وأشار وزير الدفاع إلى ”وجود جهات تسعى إلى أن تحصل فتنة في البلد، وتراقب عن بعد وتصب الوقود لتشتعل نيران الحرب الأهلية“.

وانتقد عناد الأصوات التي تقول إن الحشد هي التي هزمت داعش، فقال إن ”من يعتقد أن عمليات التحرير التي جرت ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تكن لتكتمل لولا الحشد فهو مخطئ؛ لأن قوات الجيش هي من ساهمت بتحرير العراق وبإمكانها القيام بعمليات التحرير وحدها، لكن الحشد ساهم بتسريع التحرير فقط، ولولا إسناد طيران الجيش والقوة الجوية لما حصل الانتصار“.



وبشأن تعامل السلطات مع المتهم قاسم مصلح، أكد أن ”الوزارة سلمت الملقى القبض عليه إلى قيادة القوات المشتركة، وتم تشكيل لجنة من استخبارات الجيش، والداخلية، وأمن الحشد، ليتم التحقيق، وهو الذي يفترض أن يحصل منذ بادئ الأمر“.

وقتل الناشط في الاحتجاجات العراقية الوزني، مطلع مايو/ أيار الحالي، في منطقة بكربلاء.

ويسكن القيادي في الحشد قاسم مصلح المدينة القديمة في كربلاء أيضا، وهو حاليا قائد عمليات الحشد في الأنبار، وقائد لواء الطفوف، وقبله كان قائدا للواء علي الأكبر التابع للمرجعية الدينية الشيعية في العراق، وأيضا مسؤول قوات حفظ النظام في اللواء.