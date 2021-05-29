المرصد السوري: الأرقام الرسمية بشأن نسب المشاركة في انتخابات الرئاسة غير صحيحة

شكك المرصد السوري لحقوق الإنسان في الأرقام الرسمية التي أعلنتها دمشق حول نسب المشاركة في انتخابات الرئاسة السورية.

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة، مدتها سبع سنوات، بعد إعلان حصوله على 95.1 % من أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية، وفقا لأرقام رسمية.

وقال رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، خلال مؤتمر صحفي، إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 78.6 %.

وحصل المرشحان المنافسان، عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، على نسبة 1.5 % و3.3 % من مجموع الأصوات على التوالي.

وتعليقا على هذه الأرقام، أفاد المرصد أنه من أصل نحو 17 مليون سوري يحق له الانتخاب داخل وخارج البلاد، فإن 12 مليونا امتنعوا عن المشاركة، على عكس ما روجت الحكومة السورية.

ونقل المرصد عن مصادر من داخل سوريا، قولها إن شريحة واسعة من الأهالي لم تشارك في ”مسرحية الانتخابات“ الرئاسية، وعلى وجه الخصوص سكان المناطق التي شهدت احتجاجات ضد النظام في 2011 وما تلاها، بدءًا من أحياء مدينة حلب الشرقية، وريفها، مرورا بأحياء وبلدات وقرى حماة وحمص، ودرعا والسويداء، وصولا إلى دمشق وريف دمشق، كالغوطة الشرقية.

عدم شرعية الانتخابات

وأشار المرصد إلى انتشار مقاطع فيديو تظهر وتؤكد عدم شرعية الانتخابات التي حصلت، لعدم وجود نظام أتمتة إلكتروني بين المراكز الانتخابية، وبذلك يصبح المواطن قادرًا على الانتخاب في عدة مراكز في ذات الوقت، وهذا ما حصل بالفعل.

كما أشار المرصد إلى سحب جماعي للبطاقات الشخصية من قبل مسؤولي المراكز والتصويت، بهدف انتخاب بشار الأسد، فضلًا عن قيام عناصر من قوات النظام بانتخاب الأسد لأكثر من 20 مرة في ذات الوقت، وفقًا للمقاطع المصورة.

ويبلغ عدد اللاجئين والمغتربين منذ بدء الاحتجاجات في سوريا واشتعال فتيل الحرب وفقا لمصادر، أكثر من 7 ملايين، يتوزعون على دول العالم أجمع، فعل سبيل المثال يتواجد في تركيا أكثر من 3 ملايين سوري، والأردن نحو 650 ألف سوري، ولبنان مليون سوري، والعراق نحو 250 ألفا.

إكراه وإجبار

أما في أوروبا، فيتواجد في ألمانيا أكثر من 530 ألف لاجئ سوري، والسويد نحو 110 آلاف لاجئ سوري، وفي النمسا 50 ألفًا، بالإضافة إلى الأرقام الواردة، يتواجد نحو 300 ألف سوري موزعين على باقي دول العالم العربية والأفريقية، ودول أمريكا وشمال أمريكا.

كما يبلغ عدد الذين هجروا داخليًا نحو 5 ملايين سوري وفقا لإحصائيات.

أما في الداخل السوري، ففي مناطق الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، يوجد نحو 4 ملايين سوري، وفي مناطق سيطرة الفصائل المسلحة يبلغ عدد قاطنيها من مختلف المحافظات السورية وتشمل الإحصائية المهجرين قسرًا نحو 4 ملايين ونصف المليون نسمة.

وبذلك، ووفقا لاستنتاجات المرصد يتواجد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة نحو 10 ملايين و900 ألف مواطن فقط.

ووفقًا للإحصائيات والمعطيات، فإن المرصد ينفي صحة الأرقام الرسمية حول مشاركة 14 مليون سوري في الانتخابات التي جرت ضمن مناطقه وبعض الدول الأخرى، بحسب أرقام رسمية.

وأكد المرصد السوري بأن من بين 17 مليونا يحق لهم الانتخاب داخل وخارج البلاد، هناك 5 ملايين فقط شاركوا والكثير منهم مكرهون ومجبرون، بينما امتنع 12 مليونا عن الانتخاب.