قناة عبرية: حماس ترفض إدراج صفقة "تبادل الأسرى" ضمن هدنة طويلة المدى

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن الوفد المصري الذي زار قطاع غزة، نقل رسالة إلى قادة حركة حماس، تنص على أن لدى إسرائيل رغبة في التوصل إلى اتفاق تهدئة بعيد المدى، في مقابل إبرام صفقة لتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن حماس ليس لديها نية للمضي في هذا الاتجاه.

وذكرت قناة ”أخبار 12″، أن الهدنة بعيدة المدى، من وجهة نظر حماس، تنفصل بشكل كلي عن تسليم إسرائيل رفات الجنود أو المفقودين الذين تحتفظ بهم منذ عام 2014.

وأشارت إلى أنه بعد نهاية عملية ”حارس الأسوار“ تتواصل الاتصالات بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية، وأن هدف هذه الاتصالات هو التوصل إلى هدنة طويلة المدى. مضيفة أن إسرائيل تتمسك بشرط إحراز تقدم على صعيد ملف الأسرى والمفقودين، بينما ترفض حماس إدراجه ضمن شروط التهدئة.

وأضافت القناة أن الوفد الاستخباري المصري الذي زار غزة، أمس الجمعة، وعقد اجتماعا مع قادة حماس، من بينهم مروان عيسى، نائب القائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف، أبلغها أن إسرائيل تتمسك بشدة بملف الأسرى والمفقودين، وتريد إدراجه ضمن أي مفاوضات تتعلق بالتهدئة بعيدة المدى أو حتى ملف إعمار قطاع غزة.

وحسب القناة، ردت حماس بأن صفقة تبادل الأسرى وإعادة رفات الجنود لا علاقة لها بالتهدئة، وأن الحديث يجري عن هدنة بعيدة المدى عقب التصعيد العسكري الأخير، وهذا ما يتم التفاوض عليه.

ونقلت القناة عن مصادر على صلة بهذه التطورات، أنه على خلاف ما يتردد في وسائل الإعلام من تحليلات وتقديرات بشأن عودة التصعيد العسكري خلال أيام، فإن الواقع على الأرض مختلف، وأنه من غير الوارد أن يحدث تصعيد جديد في الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد المصري الاستخباري الذي زار غزة، طلب من قيادي الحركة في القطاع يحيى السنوار، تجنب التصعيد، وتخفيف حدة التصريحات التي تطلقها الحركة عقب العمليات العسكرية الأخيرة.

وذكرت أن ”الوفد توجه إلى السنوار بأن تخفف الحركة التصريحات الاستفزازية ضد إسرائيل وضد المسؤولين الإسرائيليين، وأن تتوقف عن تنفيذ استعراضات عسكرية؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام نجاح الاتصالات والمفاوضات بين الطرفين“.