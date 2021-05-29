خبراء: الاعتقالات الإسرائيلية بالقدس والداخل تهدد بانهيار التهدئة في غزة

أكد خبراء ومختصون سياسيون أن الاعتقالات الإسرائيلية في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني تهدد بانهيار التهدئة في قطاع غزة التي جرى التوصل إليها قبل أكثر من أسبوع، مشيرين إلى أن الأمر مرهون بالاتفاق الذي يمكن أن يتوصل إليه الوسطاء بين حركة حماس وإسرائيل.

وأوضح الخبراء أن الاعتقالات الانتقامية التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية تأتي على خلفيات قومية وسياسية ولا علاقة لها بالأمن والقانون، مؤكدين أن الفصائل الفلسطينية المسلحة وجهت رسائل واضحة للوسطاء بهذا الشأن.

وحسب التقديرات الفلسطينية، فإن إسرائيل اعتقلت منذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة أكثر من ألفي فلسطيني بالقدس وأراضي الـ 48، فيما وصفت عمليات الاعتقال بالوحشية، علاوة على المقاطعة الإسرائيلية للمحال التجارية الفلسطينية والتضييق على العمال الفلسطينيين وتقليص ساعات عملهم.

اعتقالات متعمدة

وقال المحلل السياسي من الداخل الفلسطيني، نظير مجلي، إن السلطات الإسرائيلية تعمدت في الآونة الأخيرة وتحديدًا بعد وقف إطلاق النار في غزة اعتقال مئات المشاركين في المظاهرات التي اجتاحت البلدات والمدن العربية بالداخل، لافتًا إلى أن تلك الاعتقالات جاءت بعد رسائل تهديد وصلت لهواتف المشاركين بالتظاهرات الأخيرة.

وأوضح مجلي، في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن ”هذه الاعتقالات ربما تعيد المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية لنقطتها الأولى، مرجحًا أن تشهد الأيام المقبلة جولة تصعيد محدودة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في حال استمرت الاعتقالات والاقتحامات للمسجد الأقصى“.

وأضاف مجلي: ”التهدئة في قطاع غزة بالأساس هشة وما جرى لم يتعد كونه وقفا لإطلاق النار دون أي ضمانات، الأمر الذي يرشح عودة التصعيد خاصة في ظل استمرار الأسباب التي دفعت حركة حماس والفصائل بغزة للدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل“.

وأشار مجلي إلى أن الأمر مرهون بالتحركات التي تجريها مصر ودول أخرى من أجل ضمان التهدئة، لافتا إلى أن الحراك بهذا الشأن لم يحقق حتى اللحظة أي نتائج تذكر، وأن حماس ما زالت تتمسك بضرورة أن تشمل التهدئة غزة والضفة الغربية والقدس وحي الشيخ جراح والداخل الفلسطيني.

وبين مجلي أن الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين بالقدس والداخل المحتل تأتي في إطار محاولات استفزازية من قبل السلطات الإسرائيلية لتجديد المواجهة مع حماس في غزة، لافتًا إلى أن تجدد المواجهة تمثل الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل إحباط تحركات خصمه في تشكيل الحكومة يائير لابيد.

وشدد مجلي على أن التهدئة في قطاع غزة وعلى غير العادة قامت على أساس وقف متبادل لإطلاق النار، ولم تتمكن الأطراف الدولية من تحقيق أي من المطالب الإسرائيلية أو الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد أنه بدون التوصل لصيغة مناسبة وبرعاية مصرية ودولية فإن المواجهة ستكون قريبة وأعنف من السابقة.

إمكانية تجدد المواجهة

من ناحيته، قال المحلل السياسي، جهاد حرب، إن المعطيات الفلسطينية والإسرائيلية تشير إلى إمكانية تجدد المواجهة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة والجيش الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الطرفين لا يزالان في وضعية الاستعداد العسكري لاستئناف جولة التصعيد.

وأوضح حرب، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن إسرائيل ترد على استفزازات قيادة حماس بالحديث عن الانتصار والجهوزية للتصعيد، بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك واعتقال الآلاف من الفلسطينيين بالقدس والداخل، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التصعيد البارد بين الجانبين والذي يمكن أن يؤدي لاستئناف المواجهة العسكرية.

وأضاف حرب: ”يمكن القول إنه في حال لم يتمكن الوسيط المصري من وقف حملة الاعتقالات الإسرائيلية والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، فإن ذلك سيؤدي لمواجهة جديدة ستكون أشد من السابقة“، لافتا إلى أن مصر بحاجة لمساعدة أمريكية من أجل التوصل لاتفاق تهدئة.

وأشار حرب إلى أنه بات من الواضح أن إسرائيل لن توقف حملة الاعتقالات العشوائية إلا في حال قبول حركة حماس الدخول في مفاوضات غير مباشرة بشأن صفقة تبادل للأسرى، وتقديم الحركة لتنازلات بشأن مطالبها المتعلقة بالصفقة، مشددًا على أن مصر جادة في إطلاق تلك المفاوضات وإنهاء الملف العالق بين الجانبين منذ سبع سنوات.

وفي السياق، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بموقف أمريكي ودولي حازم يلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني بجميع أشكاله، ويجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية.

ودعت الخارجية في بيان لها، لضرورة ”اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بضمان وتحقيق ذلك، وإلا سيفقد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والإدارة الأمريكية أية مصداقية للمواقف والتصريحات والأقوال المعلنة“.

وأكدت الوزارة أن ”استهتار سلطات الاحتلال بالمجتمع الدولي والجهود الأمريكية المبذولة لتثبيت التهدئة بلغ مستويات متقدمة وبشكل مقصود ومتعمد، في محاولة منها لتكريس وشرعنة مواصلة تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام“.

وأضافت: ”سلطات الاحتلال تلقي يوميًا بالكرة الملتهبة في ملعب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، وتضع العراقيل والعقبات أمام الجهود الدولية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار والعدوان، في محاولة لإفشالها وإجهاضها مبكرًا هروبًا من دفع استحقاقات السلام“.