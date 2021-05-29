عزام الأحمد: مصر تسعى لتثبيت التهدئة وإبرام هدنة طويلة في غزة

كشفت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، عن جهود مصرية لتثبيت التهدئة في قطاع غزة، ثم الاتفاق على إبرام هدنة طويلة الأمد تشمل الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن ”مصر أبلغت القيادة الفلسطينية بأن جهدها ينصب على تثبيت التهدئة، حيث ستبرم هدنة طويلة تشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة“، وفق صحيفة ”الأيام“ المحلية.

وأضاف الأحمد: ”بعد هذه الجهود المصرية بملف التهدئة، سيتم الانتقال لعملية إعادة الإعمار وتحريك عملية السلام“، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية تدعم الجهد المصري والجهد الدولي.

وكشف الأحمد عن عدم تلقي القيادة الفلسطينية أي دعوة مصرية، للبدء بمفاوضات بين إسرائيل وحماس، مبينًا أنها على تواصل دائم مع القيادة المصرية.

وأوضح الأحمد أن السلطة الفلسطينية تدعم الجهد المصري، وهي على تواصل وتنسيق دائم مع القيادة المصرية لمتابعة آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، مشيرة إلى أن الجهود المصرية تضاعفت منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العاشر من الشهر الجاري.

ولفت الأحمد إلى أن وجهات النظر المصرية والفلسطينية متطابقة تمامًا، حيث طرحت مصر هذه المواقف خلال زيارة وزير خارجيتها سامح شكري إلى رام الله الأسبوع الماضي، وكذلك زيارة وفد المخابرات، والتي هدفت إلى وقف العدوان الإسرائيلي وعمليات القتل التي تمارسها إسرائيل.

وفي وقت سابق، قالت قناة ”كان“ العبرية، إن مصر وجهت دعوة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس، للبدء بمحادثات غير مباشرة في القاهرة، للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة.