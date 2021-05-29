الرئيس العراقي يدعو إلى إيقاف النزيف السياسي في البلاد

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إن العراق يمر بمرحلة حساسة وخطيرة، مشددًا على ضرورة إيقاف حدة النزيف السياسي في البلاد.

وأضاف صالح خلال كلمة في المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني ”نمر بمرحلة حساسة وخطيرة وأمامنا استحقاقات كبيرة، من أبرزها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر“.

وتابع ”الانتخابات استحقاق وطني لا يمكن التسويف به، وهو مطلب شعبي وضرورة سياسية للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد، يمكّن العراقيين من اختيار حكومة تلبي تطلعاتهم في توفير حياة حرة وكريمة“.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة ”إيقاف حدة النزيف السياسي اليوم“، داعيا إلى الاحتكام للشعب في هذه المرحلة التي تمس أمن الدولة وتهدد شرعية النظام السياسي من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.

وقال صالح ”لا يمكن المراهنة على صبر شعبنا الذي يتطلع إلى عيش يؤمّن له حياة حرة كريمة“.

وأضاف ”يجب مواجهة المال السياسي ومكافحة الفساد الذي يهدد العراق، وهذا يتطلب إجراءات قانونية جادة“، لافتا إلى أنه تم مؤخرا إرسال ”مشروع قانون عائدات الفساد في الداخل والخارج“، متطلعا إلى إقرار القانون من قبل مجلس النواب.

ودعا الرئيس العراقي القوى السياسية إلى توحيد الصف، وتحكيم لغة العقل والمنطق، وتقديم مصالح البلد العليا على أي اعتبارات أخرى، والتأكيد على القانون والإجراءات القانونية في هذه المرحلة الخطيرة.