"سي إن إن": تحالف المافيا والميليشيات أنزل لبنان على ركبتيه

وصفت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية ما يحصل في لبنان بأنه نجاح لتحالف المافيا والميليشيات في إدخال البلد بتدهور اقتصادي غير مسبوق فاقمته الاضطرابات السياسية وكان ضحيته اللبنانيون الذين يواجهون ظروف عيش صعبة.

وفي تقرير بثته، اليوم السبت، قالت الشبكة إنه بعد أشهر من المشاحنات السياسية، علقت النخبة الحاكمة في طريق مسدود بشأن تشكيل حكومة جديدة،تزامنًا مع انهيار اقتصادي، مما أجبر لبنان على الركوع.

فقد بلغ تراجع الليرة اللبنانية، منذ أواخر العام 2019، أكثر من 90% من قيمتها، وأضحت مدخرات حياة الناس سجينة البنوك التي فرضت ضوابط تقديرية على الودائع.

ويعرض التقرير كيف أن الاضطرابات السياسية، واستقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت، فاقمت حجم واستعصاء المشكلة.

ويعزو البعض الأزمة إلى نظام المحاصصة الطائفية، حيث يدعو جيل جديد من الناشطين إلى التخلي عن النظام الطائفي. لكن ناشطين آخرين يرون أن السبب الحقيقي لمشاكل لبنان المعقدة هو الفساد الذي كان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وصفه بأنه ”جهاز أكبر من الدولة“.

وينقل التقرير عن الصحفي الاستقصائي البارز رياض القبيسي، أن“ما حدث في ميناء بيروت، في الرابع من أغسطس، هو أن الفساد انفجر فعلًا في وجوهنا“. واصفًا الميناء بأنه صورة مصغرة للنظام اللبناني بأكمله، إذ يقوم على الرشوة والمحسوبية في تركيبة تديرها المافيا، كما يقول القبيسي.

ويشير تقرير ”سي إن إن“ إلى الغضب الذي تحمله الكتابات على جدران الحواجز الخرسانية حول البرلمان، حيث تظهر الكتابات كلمات مثل:“المافيا“ و“الميليشيات“ في إشارة إلى حزب الله المدعوم من إيران.

ويحتل لبنان على مؤشر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، المرتبة الـ 149 من أصل 180 بلدًا.