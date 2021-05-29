استعراض عسكري لحماس يتخلّله عرض راجمات وصواريخ ومسيّرة (فيديو)

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

نظّمت حركة حماس الجمعة استعراضاً عسكرياً في قطاع غزة شارك فيه آلاف المقاتلين الملثّمين بكامل عتادهم وتخلّله عرض لراجمات وصواريخ وقنّاصات بالإضافة إلى طائرة مسيّرة هجومية، في حدث يأتي بعد أسبوع من دخول اتفاق التهدئة مع إسرائيل حيّز التنفيذ.

وجرى الاستعراض في مدينة رفح في جنوب القطاع الخاضع لسيطرة الحركة والمحاصر منذ حوالي 15 عاماً، وقد شارك فيه مقاتلون من كتائب عزّ الدين القسّام، بعضهم على متن آليات والبعض الآخر مشياً على القدمين، وغالبيتهم بكامل عتادهم العسكري.

وحضر العرض العسكري حشدٌ من الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال وفتيات وفتيان وقد عصبوا جباههم بأشرطة خضراء عليها شعارات لكتائب القسام.

وقبل أيام استعرضت القسّام آلافاً من مقاتليها بأعتدتهم في العديد من مدن القطاع الفلسطيني.

ودخل وقف إطلاق نار حيّز التنفيذ بين حركة حماس وإسرائيل في 21 أيار/مايو بعد المواجهة العسكرية الأعنف منذ سنوات والتي استمرت لأحد عشر يوما.