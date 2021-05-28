الأردن.. اشتباكات بين الدرك وأنصار النائب العجارمة (فيديو)

نقلت قناة المملكة شبه الرسمية في الأردن، على لسان شهود عيان قولهم، إن مواجهات اندلعت مساء الجمعة، بين أنصار للنائب أسامة العجارمةوقوات الدرك في منطقة شارع المطار.

وقال الشهود، إن المحتجين على قرار مجلس النواب تجميد عضوية النائب العجارمة لمدة عام، حاولوا إغلاق طريق المطار بالقرب من جامعة الزيتونة الخاصة، ما استدعى تدخل قوات الأمن والدرك والتي عملت على إعادة فتح الطريق.

ونشرت صفحة القناة على فيسبوك مقطع فيديو للاحتجاجات، مشيرة إلى تعرض قوات الدرك للرشق بالحجارة من قبل المحتجين، وسط سماع أصوات دوي إطلاق نار.

https://www.facebook.com/136692096435919/videos/176426060963009

والخميس، وافق مجلس النواب الأردني في جلسة طارئة، على قرار اللجنة القانونية القاضي بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاما واحدا.

وصوّت 91 نائبا بالموافقة على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة من أصل 103 نواب حضروا الجلسة بسبب ما اعتبروه إساءة من العجارمة لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس.

يذكر أن النائب العجارمة أثار غضب أعضاء مجلس النواب في جلسة سابقة، وذلك في أعقاب مطالبته بتوضيح من الحكومة حول الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة، لكن الأمر تطور إلى مشادات مع رئيس المجلس والنواب، ليطلق بعدها النائب العجارمة عبارات وصفت بأنها تسيء لمجلس النواب.