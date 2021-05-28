استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني في العشرينات من عمره، وأصيب آخرون خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن ”الشاب زكريا حمايل (28 عاماً) من بيتا، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية منددة بالاستيطان على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا“.

وأضافت الوزارة أن ”10 مواطنين آخرين أصيبوا بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة“، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.



وتظاهر مئات الفلسطينيين؛ تنديداً بإقامة بؤرة استيطانية في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا.

وسبق أن تصدى المواطنون الفلسطينيون لمحاولات مجموعات استيطانية إقامة بؤرة استيطانية في تلك المنطقة، فيما لا تزال محاولاتهم مستمرة.