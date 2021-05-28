الأسد يقول إن السوريين أعادوا تعريف الثورة (فيديو)

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، إن الذين خرجوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قدموا المعنى الحقيقي للثورة بعد أن لوثه ”المرتزقة“.

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وأضاف الأسد في كلمة بثها التلفزيون بعد يوم من إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية بنسبة 95.1% من التصويت:“لقد عرّفتم الثورة، وأعدتم إليها ألقها“.