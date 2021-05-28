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الأسد يقول إن السوريين أعادوا تعريف الثورة (فيديو)
تاريخ النشر: 28 مايو 2021 17:38 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2021 18:04 GMT

الأسد يقول إن السوريين أعادوا تعريف الثورة (فيديو)

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، إن الذين خرجوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قدموا المعنى الحقيقي للثورة بعد أن لوثه "المرتزقة". &nbsp; &nbsp;

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المصدر: رويترز

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، إن الذين خرجوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قدموا المعنى الحقيقي للثورة بعد أن لوثه ”المرتزقة“.

 

 

https://www.facebook.com/eremnewsme/videos/1116174822193589

 

وأضاف الأسد في كلمة بثها التلفزيون بعد يوم من إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية بنسبة 95.1% من التصويت:“لقد عرّفتم الثورة، وأعدتم إليها ألقها“.

 

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