الأسد يقول إن السوريين أعادوا تعريف الثورة (فيديو)

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، إن الذين خرجوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قدموا المعنى الحقيقي للثورة بعد أن لوثه ”المرتزقة“.
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وأضاف الأسد في كلمة بثها التلفزيون بعد يوم من إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية بنسبة 95.1% من التصويت:“لقد عرّفتم الثورة، وأعدتم إليها ألقها“.
بعد فوزه في انتخابات الرئاسة بـ 95.1%.. #بشار_الأسد: "لا مكان لشركاء سوى للإخوة والأصدقاء.. وما حصل لم يكن احتفالات على الإطلاق بل كان ثورة"#إرم_نيوز #سوريا pic.twitter.com/wBdHCXrK5d
— إرم نيوز (@EremNews) May 28, 2021