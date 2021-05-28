ثالث زيارة في غضون أسبوع.. وفد أمني مصري يصل إلى غزة لبحث تثبيت الهدنة

وصل وفد أمني مصري مجددا اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة، لمواصلة جهود تثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن ”الوفد الأمني برئاسة أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، وصل عبر حاجز إيرز“.

وهذه ثالث زيارة يجريها وفد مصري إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في القطاع، إذ جرت زيارة أولى في 21 مايو/ أيار الجاري، وثانية في 23 من ذات الشهر.

وعقد الوفد المصري في كلا الزيارتين لقاءات مع حركة حماس، وناقشا معا عدة ملفات أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل فجر 21 أيار/مايو الجاري، بعد قتال استمر 11 يوما.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ قد ذكرت في وقت سابق، أن القاهرة تواصل مساعيها للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولفتت القناة العبرية إلى أن مصر وجهت الدعوة إلى إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات في القاهرة حول هدنة طويلة الأمد.