حزب الله اللبناني يعلق على الوضع الصحي لحسن نصر الله (فيديو)

كشف حزب الله اللبناني، عن تطورات الوضع الصحي لأمينه العام حسن نصر الله، الذي أثار آخر ظهور له تساؤلات حول صحته وسط أنباء عن احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لجماعة حزب الله، في مقطع فيديو، إن: ”صحته بخير، وقد أصابه عارض صحي طارئ خلال الأيام السابقة، وكان يحتاج لعدة أيام للشفاء منه“.

وأضاف: ”ولكن لأن محبيه كانوا ينتظرون كلامه في 25 أيار، وعدم إطلالته، ستثير تساؤلات في غير محلها، وكان الأفضل أن يطل رغم عدم الشفاء الكامل، حتى يكون إلى جانب المحبين الذين ينتظرون كلامه للمرحلة المهمة والحساسة“.

وكان ظهور أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، يوم الثلاثاء، قد أثار جدلا واسعا بشأن حالته الصحية، بين كل من تابع كلمته المتلفزة، التي ألقاها في ذكرى ما يسمى ”عيد المقاومة والتحرير“ التي سعى من خلالها إلى استغلال انتصار المقاومة في غزة.

وظهر حسن نصرالله، خلال كلمته، متعبا مرهقا، وكان يلهث ويضطر للسعال باستمرار بين كل جملة وأخرى، كما أنه توقف عدة مرات لشرب المياه، والتقاط الأنفاس خلال الكلمة، واعتذر عن سعاله المتكرر عدة مرات.

وغابت الحماسة التي عادة ما يستخدمها نصرالله في مثل هذه المواقف، وحل بدلا عن ذلك الهدوء والخمول والسعال المتكرر واللهاث المتواصل، ما جعل الكثيرين من مؤيديه يتساءلون عن الحالة الصحية التي تعتريه.