موسكو ترحب بفوز بشار الأسد "المقنع" في الانتخابات السورية‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

رحبت وزارة الخارجية الروسية الجمعة بفوز بشار الأسد ”المقنع“ في الانتخابات الرئاسية في سوريا منددة بالانتقادات الغربية لحليفها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن ”الفوز المقنع والحاسم لرئيس البلاد يشكل خطوة مهمة لتعزيز استقرار“ سوريا.

حصلت سوريا برئاسة بشار الأسد منذ العام 2015 على دعم عسكري حاسم من موسكو مكّنها من استعادة معظم الأراضي التي فقدت السيطرة عليها في النزاع الجاري منذ 2011.

وأظهرت النتائج الرسمية إعادة انتخاب الأسد رئيسا لسوريا لولاية رابعة بحصوله على أكثر من 95 % من الأصوات.

ورأت موسكو أن الانتقادات الغربية لإعادة انتخاب الأسد تشكل ”ضغطا سياسيا وقحا يمارس على دمشق ومحاولة جديدة للتدخل في شؤون سوريا الداخلية“.‎