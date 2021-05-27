بشار الأسد يفوز في انتخابات الرئاسة السورية بـ95 %

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، نتائج الانتخابات الرئاسية السورية، معلنا فوز الرئيس الحالي بشار الأسد بدورة رئاسية جديدة، هي الثانية منذ اندلع النزاع في سوريا ، والرابعة في تاريخه.

وذكر الصباغ أن الأسد حصل على نسبة 95.1 % من إجمالي أصوات الناخبين.

وجرت الانتخابات فقط في مناطق سيطرة الحكومة، فيما غابت عن مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق) ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل موالية لأنقرة (شمال وشمال غرب)، حيث خرج المئات في تظاهرة في مدينة إدلب، مؤكدين ”لا شرعية“ الانتخابات.