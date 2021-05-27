بشار الأسد يفوز في انتخابات الرئاسة السورية بـ95 %

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، نتائج الانتخابات الرئاسية السورية، معلنا فوز الرئيس الحالي بشار الأسد بدورة رئاسية جديدة، هي الثانية منذ اندلع النزاع في سوريا ، والرابعة في تاريخه.
وذكر الصباغ أن الأسد حصل على نسبة 95.1 % من إجمالي أصوات الناخبين.
#عاجل| رسميا.. رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ يعلن فوز #بشار_الأسد بـ #الانتخابات_الرئاسية_السورية بعد تحصله على 95.1 بالمائة من الأصوات #إرم_نيوز #سوريا #الانتخابات_السورية #Syria pic.twitter.com/Dhsr9sOWWy
— إرم نيوز (@EremNews) May 27, 2021
وجرت الانتخابات فقط في مناطق سيطرة الحكومة، فيما غابت عن مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق) ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل موالية لأنقرة (شمال وشمال غرب)، حيث خرج المئات في تظاهرة في مدينة إدلب، مؤكدين ”لا شرعية“ الانتخابات.