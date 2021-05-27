إسرائيل تصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في بيت لحم ‎

صادقت الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة جنوب شرق مدينة بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، إن السلطات الإسرائيلية صادقت على إنشاء 560 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ”متساد“ المقامة على أراضي المواطنين في قرى كيسان والرشايدة.

وأوضح بريجية، وفق وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“، أن القرار يأتي بعد المصادقة قبل أيام على إنشاء 90 وحدة استيطانية في مستوطنة ”ايبي هناحل“ المقامة على أراضي قرية كيسان.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن هذا التسارع في التوسع الاستيطاني يعد استهدافًا واضحًا للسيطرة على المنطقة الجنوبية الشرقية، وبالتالي ربط المستوطنات ببعضها.

الجدير ذكره، أن المستوطنين استولوا، يوم الأربعاء، على مبنى قديم في ”رجم الناقة“ ببرية الرشايدة شرق بيت لحم، وذلك بعد أن اقتحموا المبنى الذي كان يستخدم أيام الانتداب البريطاني مركزاً للشرطة، ومقراً للجيش إبان الحكم الأردني للضفة الغربية.