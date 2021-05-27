بغداد: مجلس الأمن يوافق على طلب عراقي بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، موافقة مجلس الأمن على طلب إرسال فريق لمراقبة الانتخابات في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان، إن القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق (electoral monitoring)“.

وأضاف أن ”مجلس الأمن وافق كذلك، في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، لغاية 27 أيار/مايو 2022“.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده أرسلت طلبا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الرقابة الانتخابية.

ونقل بيان عن الوزير العراقي، قوله: إن ”الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، كما قامت بإرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حول طلب الرقابة الانتخابية، وهي بصدد إرسال رسالة ثانية“.

ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة، لاختيار أعضاء مجلس النواب، في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ومنح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الرقابة الأممية والإشراف الدولي، حيزا كبيرا من اهتماماته بالطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة مراقبة تلك الانتخابات.

وبالإضافة إلى المطالب المستمرة لناشطي الاحتجاجات العراقية، كانت المرجعية الشيعية العليا في النجف طالبت، في 13 سبتمبر / أيلول 2020، بتحقيق شرط الإشراف الأممي.

وقال المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، في بيان إثر لقائه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، جينين هينيس بلاسخارت: ”لا بد من مراعاة النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجراء الانتخابات، والإشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة“.