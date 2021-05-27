هنية يرتبك خلال دفاعه عن "شكر إيران"

بدا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مرتبكًا في الرد على سؤال حول شكره المتكرر لإيران على دعمها لفصائل المقاومة الفلسطينة بالمال والسلاح، ومنها حركة حماس.

وحاول هنية في لقاء مع قناة ”الجزيرة“ القطرية عبر برنامج ”بلا حدود“ التهرب من سؤال حول شكره لإيران، وما استتبع ذلك من استفزاز للمؤيدين والمناصرين لفصائل المقاومة، إذ تجاهل هنية السؤال، وتحدث عن الشعوب العربية، والأحزاب والقوى والتيارات التي ساندت الفصائل في معركتها الأخيرة ضد إسرائيل، في إشارة إلى أن الشكر لم يقتصر على إيران.

لكن مقدم البرنامج قاطعه وأراد جوابًا محددًا بخصوص توجيه الشكر المتكرر لإيران، فرد هنية:“نحن نشكر إيران كما نشكر الجميع، مشيرًا إلى أن إيران بلد إسلامي يدعم المقاومة، ولا يستطيع أحد أن ينكر موقف ودور إيران في دعم المقاومة، ماليًا وعسكريًا، ولذلك الشكر لجميع من وقف معنا، ولجميع من قال للاحتلال الإسرائيلي كفى عبثًا، وكفى احتلالًا“.

رد #أسماعيل_هنية رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس على سؤالي حول شكره المتكرر #ايران والاشادة بدورها، واستفزاز مشاعر المتعاطفين والمناصرين للمقاومة الفلسطينية pic.twitter.com/rz8UYzXSas — Jalal Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) May 26, 2021

ولم يُظهر ”هنية“ خلال رده أي حماسة حيال دور إيران، بل بدا رده هزيلًا ومشوشًا، إذ سعى، بحسب مراقبين، إلى الخوض في العموميات دون أن ينجح في إظهار أي خصوصية لدور طهران.

إذاكان الحج هنية يطلب من الشعوب

التي ترزح تحت هيمنةأذرعة إيران وبطشها

أن يقفواضدعبث المحتل

فإن الشعوب العربية في العراق وسوريا واليمن

ولبنان والبحرين وشعوب المنطقة التي عانت من الهيمنة

والعبث الإيراني يطلبون من منظمة حماس

أن يساندوهم في مقاومة إيران — ابوابراهيم (@KkSabig) May 27, 2021

وعلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ردود هنية، فقال أبو ابراهيم على تويتر:“إذا كان هنية يطلب من الشعوب التي ترزح تحت هيمنة أذرع إيران وبطشها أن تقف ضد عبث المحتل، فإن الشعوب العربية في العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان، والبحرين، وشعوب المنطقة التي عانت من الهيمنة والعبث الإيراني، تطلب من منظمة حماس أن تساندها في مقاومة إيران“.

دعني أسألك سؤال هل تقبل كفلسطيني مقاوم ضد احتلال أن يطلب السوري الدعم الإسرائيلي ويشكره ليقف معه ضد إيران ؟ ولأن كل العالم تحالف ضده كما حدث معكم ؟ ماهو موقفك ؟ الوضع لا يختلف وقضية فلسطين كما قضية سوريا . شكرا — Samir Abdallah (@a1001010190) May 27, 2021

فيما قال سمير عبد الله على تويتر:“دعني أسألك سؤالًا: هل تقبل كفلسطيني مقاوم ضد الاحتلال أن يطلب السوري الدعم الإسرائيلي ويشكره ليقف معه ضد إيران، ولأن كل العالم تحالف ضده كما حدث معكم؟ ما موقفك من ذلك؟ الوضع لا يختلف، وقضية فلسطين مثل قضية سوريا“.

وكان هنية مع عدد من قادة حماس وجهوا الشكر لإيران على دورها في دعم ومساندة فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهتها الأخيرة ضد إسرائيل.

ورأى مراقبون أن الدعم لإيراني المزعوم جاء بهدف تحسين شروط التفاوض في فيينا، حيث تفاوض طهران القوى الدولية للتخلص من العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.

ومن المعروف أن الوساطة المصرية لعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، بعد معركة دامت 11 يومًا.