واشنطن بوست: انتصار بشار الأسد المضمون في الانتخابات "توبيخ" لدبلوماسية أمريكا‎

اعتبرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية في تقرير لها، أن الانتصار ”المضمون“ للرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات التي جرت، أمس الأربعاء، بمثابة ”توبيخ للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشر، اليوم الخميس: ”الانتصار المضمون للرئيس الأسد في الانتخابات الرئاسية سيمنحه ولاية رابعة لمدة 7 سنوات، ويؤكد نجاته في مواجهة المعارضة المسلحة التي خاضت ضده حربا على مدى 10 سنوات“.

وأضافت الصحيفة: ”تلك الانتخابات تمثل توبيخا لدبلوماسية الولايات المتحدة وحلفائها التي استمرت على مدار عقد في سوريا، والتي كانت تستهدف تأمين الانتقال نحو الديمقراطية“.

وتابعت: ”في لفتة رمزية قوية، صوّت الأسد في الانتخابات في حي دوما المدمر في العاصمة دمشق، وهو نفس الموقع الذي شهد هجوما كيماويا عام 2018، أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل“.

ورأت الصحيفة أن اختيار تلك المنطقة بالتحديد كي يدلي الرئيس الأسد بصوته، خاصة أن المتمردين كانوا يسيطرون عليها في انتخابات عام 2014، يبرز الإحساس بالانتصار الذي رافق حملة الأسد الانتخابية.

وأردفت قائلة: ”لم تُبد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أي رغبة في الانجرار إلى الأزمة السورية، باستثناء التعبير عن رغبتها في دعم جهود المساعدات الإنسانية.. لم يتم تعيين مبعوث خاص من جانب الإدارة الأمريكية لسوريا، كما أن المراجعة التي تقوم بها الوكالات المختلفة لم تسفر عن شيء حتى الآن“.

ونقلت الصحيفة عن ”روبرت فورد“، السفير الأمريكي السابق في سوريا، قوله: ”ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع التأثير على الأحداث في سوريا، في ظل النفوذ المتصاعد لأطراف أخرى، على رأسها روسيا وإيران وتركيا“.

واختتم فورد حديثه قائلا: ”تظهر تلك الانتخابات أن الولايات المتحدة لا تملك أي نفوذ.. إذا كان لديها نفوذ فإن الأسد لم يكن ليستطيع تنظيم مثل هذه الانتخابات.. لا تستطيع القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الإطاحة بهذا الرجل“.