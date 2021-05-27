محمد بن زايد يبحث في الأردن تطورات المنطقة والقضية الفلسطينية‎‎

يجري الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مباحثات في العاصمة الأردنية عمان، بشأن تطورات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وكان ولي عهد أبوظبي قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، في زيارة رسمية، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري العاهل الأردني وولي عهده، بحسب وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“: إن العاهل الأردني رحب بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والأردن وشعبيهما الشقيقين.. والتي تأتي تزامنا مع احتفالات الأردن بمناسبة عيد استقلاله الــ 75 ومئوية تأسيس المملكة الأردنية. ‎

الملك وولي العهد يستقبلان ولي عهد أبوظبي لدى وصوله مطار ماركا https://t.co/q1BrEeh0VF #بترا #الاردن pic.twitter.com/iAaVaF2pwi — Jordan News Agency (@Petranews) May 27, 2021

وكان في استقبال ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء الأردني، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ومدير المخابرات العامة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، والسفير الإماراتي في عمان وأركان السفارة.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد، في زيارته للأردن، كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.