مشاهد الانتخاب بالدم تعود لسوريا مذكرةً بعهد الأسد الأب (فيديو وصور)

لم يقلّد الشاب السوري جلال محمد، كثيرا من أقرانه الذين اختاروا انتخاب الرئيس بشار الأسد من خلال جرح أصابعهم وتأشير وثيقة اختيار رئيس الجمهورية المقبل في الانتخابات التي تجري في البلاد، بالدم، بل جرح نفسه في منطقة القلب في مشهد غير مألوف.

وبعد أن فتح الشاب اليافع قميصه وخدش نفسه في الصدر، قرّبت الموظفة المشرفة على المركز الانتخابي في مدينة الدريكيش قرب طرطوس، وثيقة الانتخاب التي تضم صورة الرئيس الأسد ومنافسيّه، لتطبع دمه أسفل صورة الأسد.

وأثارت صورة الشاب تلك، ردود فعل واسعة في البلاد، حيث تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ردود فعل متباينة تعكس حالة الانقسام التي يعيشها السوريون تجاه تلك الانتخابات ومرشحيها.



واختار عدد كبير من المصوتين، جرح إصبع الإبهام لتأشير وثيقة الانتخاب واختيار الرئيس الأسد في مشهد يعيد للأذهان الاستفتاءات التي كانت تجري في عهد الأسد الأب، عندما كانت الحكومة توزع ممرضات في مراكز التصويت لجرح الراغبين الكثر في التصويت بدمائهم ومن ثم تعقيم أصابعهم بالكحول الطبي.

وتشرف الحكومة التي يقودها بشار الأسد على الانتخابات، بما في ذلك القضاة الذين يعينهم الرئيس أيضا، ولا يوجد أي ضمان أو إجراء لمنع التزوير، بحسب النشطاء المعارضين، والجهات الرقابية الأجنبية.

وقد لايكون جلال محمد الذي انتخب الأسد بدم قلبه، بلغ السن القانونية التي تسمح له بالمشاركة في التصويت، إذ ينظر للانتخابات في البلاد على أنها مناسبة وطنية واحتفال تتخلله الدبكات والمهرجانات الخطابية أكثر من كونه تنافسا بين مرشحين.

ولا يقتصر الانتخاب بالدم على الشباب فقط، إذ اختار العقيد ثابت حسن، وهو ضابط في الجيش السوري، جرح إصبع إبهامه أيضا لانتخاب الأسد عندما حضر إلى مركز قرية الرويمية في اللاذقية، على كرسيّه المتحرك بعد أن بات مقعدا متأثرا بإصابته في إحدى المعارك مع المعارضة المسلحة.

كما ظهرت مجموعة أطفال صغار السن في محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد، وبدت أصابعهم حمراء، فيما قال فاضل حمّاد، وهو صحفي في الإعلام الرسمي الموالي، موضحا ”بشكل عفوي أطفال من الحسكة أصرّوا إلا أن يبصموا بالدم لمن سيمثلهم رئيسا للجمهورية، رغم عدم استخدام ورقة الانتخاب بسبب صغر سنّهم وعدم تحقيقهم شروط الناخب“.

سخرية

وكتب أحد المدونين المعارضين ساخرا من تلك الصورة: ”تدربونهم على انتخاب حافظ الابن“ في إشارة لابن الرئيس الحالي الذي يحمل اسم جده الذي حكم البلاد بقبضة من حديد قبل أن يرث ابنه الحكم.

ولا يعرف كثير من السوريين المرشحين الاثنين المنافسين للأسد، ولا يحفظون اسميهما، ويُعتقد على نطاق واسع أن أجهزة الأمن السورية بأجنحتها المتعددة، هي من اختارتهما لتبدو الانتخابات تعددية.

وقدم كثير من المعارضين السوريين في خارج البلاد، شهادات واتهامات للمرشحين المنافسين للأسد، فيما انتشرت السخرية من التغطية الإعلامية الرسمية للانتخابات، وطوابير المصطفين أمام المراكز الانتخابية.

وقال حسن عبدالعظيم، المعارض السوري الذي ظلَّ في دمشق ولم يغادرها: إن المخابرات السورية والحرس الجمهوري – أحد أقوى أجنحة الجيش السوري الموالي للأسد – من يقف خلف ترشيح محمد مرعي لينافس الأسد شكليّا.

وهذه هي ثاني انتخابات يشارك فيها مرشحون بجانب الرئيس الأسد الذي غير الدستور عقب اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكمه العام 2011، وأقر بندا يتيح مشاركة أكثر من شخص في المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية.

وكان حافظ الأسد الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري العام 1970، يجري استفتاءات فقط كل سبع سنوات، يتم فيها منح المصوتين خيار الموافقة أو الرفض على رئاسته للجمهورية، وقلّده الأسد الابن الذي ورث الحكم عنه بعد وفاته العام 2000، وأجرى استفتاءات مماثلة أيضا.

وقاطعت تيارات وأحزاب المعارضة المعروفة في الداخل، مثل هيئة التنسيق وحزب الإرادة الشعبية، الانتخابات، كما قاطعتها المعارضة في الخارج.

‏وقال الكاتب السوري الذي يقيم خارج البلاد، فؤاد حميرة، وهو معارض ينتمي للطائفة العلوية التي ينتمي لها الأسد: ”من الطبيعي أن ينتخب الموالون بشار الأسد؛ لأنه يحميهم من الحرية“.