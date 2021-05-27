مصر تستضيف لقاءات لتثبيت التهدئة في غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلية غابي اشكنازي إلى مصر.

وقالت إذاعة ”الجيش“، إن ”وفدا إسرائيليا صغيرا برئاسة أشكنازي سيغادر إلى مصر خلال الأيام المقبلة“.

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن الزيارة ربما تكون يوم الأحد المقبل، وذلك الأمر مرهون بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

وتأتي هذه الأنباء وسط حديث إسرائيلي متواصل عن اتصالات تجريها مصر لعقد محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، أن القاهرة تواصل مساعيها للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مصر وجهت الدعوة إلى إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات في القاهرة حول هدنة طويلة الأمد.

وبحسب القناة، فقد اشترطت إسرائيل أن تجري المباحثات من خلال قنوات منفردة، بالإضافة إلى أن أي تقدم في ملف إعادة إعمار قطاع غزة سيكون مشروطا بتقدم في مسألة الأسرى والمفقودين لدى حماس.

ولفتت القناة العبرية إلى أن ضابطا مصريّا برتبة جنرال قد وصل إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة طرح القاهرة بشأن المحادثات.

وأوضحت القناة أن هذه المحادثات لم يتم بعد تحديد موعد للبدء بها.