الحكومة السودانية تستأنف محادثات السلام مع فصيل متمرد

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استؤنفت في جوبا، الأربعاء، محادثات السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية وفصيل متمرد لم يوقع على اتفاق السلام التاريخي الذي أُبرم العام الماضي بين الخرطوم وعدد من الحركات المتمردة.

والحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في الخرطوم بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة، جعلت من إنهاء النزاعات الداخلية العديدة في البلاد أولوية قصوى.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شهدت عاصمة دولة جنوب السودان توقيع اتفاق سلام تاريخي بين الحكومة السودانية الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة في إقليم دارفور بغرب البلاد وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ولم تنضم إلى هذا الاتفاق مجموعتان مسلحتان رئيسيتان هما الحركة الشعبية شمال/جناح عبد العزيز الحلو التي تقاتل في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وحركة تحرير السودان/جناح عبد الواحد نور التي تقاتل في دارفور.

ورفض عبد العزيز الحلو التوقيع على اتفاق السلام، لكنه أبرم مع الخرطوم اتفاقاً منفصلاً لوقف إطلاق النار، كما حدد الطرفان أولوياتهما في المفاوضات.

وتركز هذه الجولة من المفاوضات على قضايا سياسية واقتصادية وإنسانية وأمنية.

وحضر جلسة استئناف المفاوضات في جوبا الأربعاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وحض رئيس جنوب السودان سيلفا كير الذي يتوسط في هذه المفاوضات، الجانبين على ”تبني روح الحوار وتحويل اهتمامهما إلى السلام بدلاً من التفكير في الحرب“.

وأضاف كير: ”أعتقد أن الحرب لن تنقذنا أبداً. لقد رأيتم أننا (السودانيين الجنوبيين) قاتلنا لمدة 21 عاما حتى 2005، ومع كل ذلك لم نحصل على ما كنا نريده بالكامل“.

وقال الحلو: ”نؤكد التزامنا بتسوية سلمية وبالمفاوضات وبآليات لحل الأسباب الجذرية للصراع في السودان“.

من جهته قال البرهان إن وفد الخرطوم ”جاء إلى المفاوضات هذه المرة بقلب مفتوح وعازم على تحقيق سلام للسودان يكمل ما بدأ في الاتفاقات السابقة“.

أما المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى السودان وجنوب السودان، دونالد بوث، فقد دعا الجانبين إلى إظهار ”الإرادة السياسية للبناء على الزخم الذي وفره إعلان المبادئ من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل القريب“.